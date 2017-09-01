01 сентября 2017 года

«Рыбные» интересы на переговорах с Абхазией будет представлять глава АЧТУ

Представителем России в Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев. Комиссия обеспечивает взаимодействие сторон в рыбной отрасли.

Официально опубликовано распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1857 о новом представителе РФ в Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству. Им назначен руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев, сообщает корреспондент Fishnews.

Двусторонняя комиссия создана в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Республики Абхазия о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, заключенным в 2010 г. Одно из ключевых направлений взаимодействия – сохранение, управление и рациональное использование водных биоресурсов Черного моря.

По соглашению, комиссия состоит из назначаемых каждой стороной представителя и его заместителя.

Fishnews