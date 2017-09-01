«Рыбные» интересы на переговорах с Абхазией будет представлять глава АЧТУ

01 сентября 2017 года
Росрыболовство договорилось с Пограничной службой о продлении переходного периода по приведению опломбировки технических средств контроля в соответствие с методическими рекомендациями до конца года.
31 августа 2017 года
Руководство ЦСМС провело встречу с представителями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Рассматривались вопросы внедрения электронного промыслового журнала, в том числе с учетом специфики прибрежного лова, опломбировка ТСК и другие темы.
Свыше 7 тыс. тонн рыбы и морепродукции от компаний и организаций Дальнего Востока будет представлено на специальных аукционных и биржевых сессиях в дни Восточного экономического форума. Торги будут транслироваться на объединенном стенде Росрыболовства.
Российские специалисты разработали проект международной экспедиции по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний период. Планируется задействовать научно-исследовательские суда России, Канады, Южной Кореи, Японии и США.
Власти Хабаровского края выступят с предложением о создании осетрового рыбоводного завода в Нанайском районе. Там есть все необходимое для такого предприятия, заявил глава региона Вячеслав Шпорт.
По сравнению с уровнем прошлого года на Дальнем Востоке снизились уловы минтая – в Южно-Курильской зоне на промысле этой рыбы работало мало флота. Предполагается, что скопления нагульного минтая отсутствовали из-за аномально теплых гидрологических условий.
01 сентября 2017 года
Росрыболовство договорилось с Пограничной службой о продлении переходного периода по приведению опломбировки технических средств контроля в соответствие с методическими рекомендациями до конца года.
С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Помимо этого документа, производители также должны руководствоваться требованиями горизонтальных техрегламентов, напоминает член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.
Страны ареала осетровых рыб Черного моря должны представить в Секретариат СИТЕС данные, которые позволят осуществить районирование в соответствии с популяционными границами осетровых.
31 августа 2017 года
Руководство ЦСМС провело встречу с представителями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Рассматривались вопросы внедрения электронного промыслового журнала, в том числе с учетом специфики прибрежного лова, опломбировка ТСК и другие темы.
На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге компания «Колд Трейд» продемонстрирует компрессорный агрегат собственного производства. Оборудование этой линейки уже успешно используют рыбопромышленники Сахалинской области.
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР опубликовало новый список российских производителей рыбной муки и рыбьего жира для поставок в Китай. В перечень включили 4 береговых предприятия и 101 судно.
Свыше 7 тыс. тонн рыбы и морепродукции от компаний и организаций Дальнего Востока будет представлено на специальных аукционных и биржевых сессиях в дни Восточного экономического форума. Торги будут транслироваться на объединенном стенде Росрыболовства.
Российские специалисты разработали проект международной экспедиции по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний период. Планируется задействовать научно-исследовательские суда России, Канады, Южной Кореи, Японии и США.
Власти Хабаровского края выступят с предложением о создании осетрового рыбоводного завода в Нанайском районе. Там есть все необходимое для такого предприятия, заявил глава региона Вячеслав Шпорт.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опубликовала предложения по изменению правил ветеринарной сертификации. Ведомство приглашает посмотреть, все ли необходимое учтено.