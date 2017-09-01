Рыбопромысловые участки в Коми решили перевести в рыбоводные

01 сентября 2017 года
Страны ареала осетровых рыб Черного моря должны представить в Секретариат СИТЕС данные, которые позволят осуществить районирование в соответствии с популяционными границами осетровых.
31 августа 2017 года
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР опубликовало новый список российских производителей рыбной муки и рыбьего жира для поставок в Китай. В перечень включили 4 береговых предприятия и 101 судно.
Общий допустимый улов анчоуса в северо-центральной зоне Перу во втором сезоне может составить 2,8 млн тонн. Власти республики собираются назначить такой ОДУ на фоне успешного первого сезона.
30 августа 2017 года
При главе Республики Карелия создан совет по развитию рыбохозяйственного комплекса. В состав нового органа вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, федеральных властей, науки, бизнеса.
Японский оператор мобильной связи с сентября планирует запустить сервис для морской аквакультуры. Пользователи будут ежечасно получать информацию о состоянии воды в своих хозяйствах на смартфоны.
29 августа 2017 года
В Ненецком автономном округе собираются построить рыборазводное предприятие для увеличения популяций сиговых. Планируется, что строительством цеха займется бизнес, а финансовую поддержку проекту окажут региональные власти.
01 сентября 2017 года
Всеми средствами, которым располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с НИИ и рыбопромышленниками, нужно добиваться увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований, уверен председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.
На этой неделе вступил в силу технический регламент ЕАЭС по рыбе, а также было принято решение, которое так волновало рыбаков, - о сдвиге сроков по опломбировке ТСК в соответствии со специальными методическими рекомендациями.
«Русская рыбопромышленная компания» представит в сентябре собственный бренд рыбной продукции NORDECO. Первым продуктом в новой линейке станет филе минтая морской заморозки.
Совместная деятельность России и Японии на Курильских островах может внести значимый вклад в укрепление взаимодействия и доверия между странами, считают эксперты Валдайского клуба.
Предложения по изменению действующих правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов подготовили Россельхознадзор и профильный департамент Минсельхоза. Предусматривается, в частности, как быть с электронной сертификацией на территориях без интернет-связи.
В рамках международной выставки продуктов питания World Food Moscow, которая пройдет в столице с 11 по 14 сентября, состоится традиционный конкурс новых продуктов. Проголосовать за понравившийся товар можно на сайте мероприятия.
Росрыболовство договорилось с Пограничной службой о продлении переходного периода по приведению опломбировки технических средств контроля в соответствие с методическими рекомендациями до конца года.
С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Помимо этого документа, производители также должны руководствоваться требованиями горизонтальных техрегламентов, напоминает член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.
Страны ареала осетровых рыб Черного моря должны представить в Секретариат СИТЕС данные, которые позволят осуществить районирование в соответствии с популяционными границами осетровых.
Представителем России в Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству назначен руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев. Комиссия обеспечивает взаимодействие сторон в рыбной отрасли.