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Рыбопромысловые участки в Коми решили перевести в рыбоводные

Рыбопромысловые участки в Коми решили перевести в рыбоводные

Из перечня РПУ Республики Коми исключат два участка на озере Чодо-пи, промышленный вылов рыбы там будет запрещен. Эти акватории планируется использовать для товарной аквакультуры.

Решение исключить участки «Чодо-пи Часовское большое» и «Чодо-пи Часовское малое» из перечня рыбопромысловых участков Коми было принято на заседании региональной комиссии по определению границ РПУ. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики намерено провести работу по внесению этих акваторий в перечень рыбоводных участков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза, сегодня в Коми насчитывается 299 участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыболовства и всего 7 участков для выращивания товарной рыбы. Отмечается, что такого количества РВУ крайне мало в условиях снижения численности рыб в реках республики.

Fishnews

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