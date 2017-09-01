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Производство креветки во Вьетнаме. Фото Vietnam News

У Вьетнама большие планы по экспорту морепродуктов

Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) считает, что во второй половине 2017 г. экспорт водных биоресурсов республики может составить 4,46 млрд долларов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Генеральный секретарь VASEP Чыонг Динь Хоэ заявил, что по итогам 2017 г. экспорт ВБР может составить 8 млрд долларов. Стоимость только отправленной за рубеж креветки может достичь 3,5 млрд долларов - на 12% больше, чем годом ранее, пишет новостной портал Vietnam News.

Чыонг Динь Хоэ также отметил, что экспорт пангасиуса может вырасти на 3%, до 952 млн долларов во втором полугодии. Ожидается, что это произойдет благодаря увеличению поставок в Китай на 50-60%, в то время как США и Евросоюз могут сократить закупки этой рыбы на 10-15% и 5% соответственно, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава ассоциации отметил, что вьетнамская рыбная отрасль в текущем году столкнулась с рядом проблем. В частности, с несогласованностью действий при добыче и производстве морепродуктов, а также с торговыми барьерами в странах-импортерах.

Fishnews

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