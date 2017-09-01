У Вьетнама большие планы по экспорту морепродуктов

01 сентября 2017 года
Совместная деятельность России и Японии на Курильских островах может внести значимый вклад в укрепление взаимодействия и доверия между странами, считают эксперты Валдайского клуба.
31 августа 2017 года
Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР опубликовало новый список российских производителей рыбной муки и рыбьего жира для поставок в Китай. В перечень включили 4 береговых предприятия и 101 судно.
Российские специалисты разработали проект международной экспедиции по изучению экологии тихоокеанских лососей в Северной Пацифике в зимний период. Планируется задействовать научно-исследовательские суда России, Канады, Южной Кореи, Японии и США.
28 августа 2017 года
Министерство торговли Индии предупредили о возможном запрете на импорт креветки в ЕС. Еврокомиссия обеспокоена тем, что в индийских морепродуктах все чаще находят следы антибиотиков.
24 августа 2017 года
Тысячи особей одомашненной семги в результате ЧП оказались в открытом море в районе северо-западного побережья США. Власти предложили жителям ловить эту рыбу без всяких ограничений.
Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.
04 сентября 2017 года
Вопросы определения долей квот добычи в морских водах рассматривались на совещании у замглавы Росрыболовства Петра Савчука. Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий рекомендовано направить в ведомство предложения по реализации математической модели расчета.
Правительство внесло изменения в законодательство о государственном ветеринарном надзоре. С октября при осуществлении проверок контролеры будут обязаны использовать проверочные листы.
Об использовании электронного промыслового журнала, перспективах межведомственной системы «Рыболовство», подготовке к распределению квот начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказал на встрече с представителями рыбацких предприятий во Владивостоке.
Росрыболовство представило для обсуждения возможный порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме проекты, в том числе в рыбной отрасли, которые напрямую влияют на развитие экономики региона, отмечает губернатор Владимир Илюхин.
Что мешает заказывать суда под инвестиционные квоты на дальневосточных верфях – этот вопрос Росрыболовство решило обсудить с участием рыбопромышленников и судостроителей на совещании в Хабаровском крае.
Рыбный техрегламент ударит в первую очередь по полуподвальным, кустарным производствам, «белый» бизнес, который отвечает новым требованиям к безопасности рыбной продукции, только выиграет, считают в ЕЭК.
В проекте изменений, представленных Россельхознадзором, при оформлении ветеринарного сертификата на уловы водных биоресурсов допускается указание приблизительного объема (массы).
Планируется, что ключевым вектором сотрудничества Португалии и Евразийского экономического союза в области рыбоводства станет создание современных производств на основе уникальных разработок.
01 сентября 2017 года
Всеми средствами, которым располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с НИИ и рыбопромышленниками, нужно добиваться увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований, уверен председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.