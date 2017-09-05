На ТОРы выделят больше средств

05 сентября 2017 года
Инвестиционные проекты компаний представлены на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства, заработавшем 5 сентября на площадке ВЭФ. Также здесь организованы биржевые торги рыбопродукцией.
У президента Владимира Путина запланирована обширная программа в Приморье. В крае глава государства будет работать с 5 по 8 сентября. Предполагается участие в целом ряде международных встреч, программное выступление о перспективах Дальнего Востока.
04 сентября 2017 года
Об использовании электронного промыслового журнала, перспективах межведомственной системы «Рыболовство», подготовке к распределению квот начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказал на встрече с представителями рыбацких предприятий во Владивостоке.
Росрыболовство представило для обсуждения возможный порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме проекты, в том числе в рыбной отрасли, которые напрямую влияют на развитие экономики региона, отмечает губернатор Владимир Илюхин.
Что мешает заказывать суда под инвестиционные квоты на дальневосточных верфях – этот вопрос Росрыболовство решило обсудить с участием рыбопромышленников и судостроителей на совещании в Хабаровском крае.
06 сентября 2017 года
К обсуждению корейских вложений в рыбное хозяйство Дальнего Востока Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея вновь обратились на площадке ВЭФ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российская сторона намерена создать комфортные условия для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.
Восточный экономический форум официально открыли в столице Приморья. Говоря о новых инструментах развития, запущенных на Дальнем Востоке, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил начало работы квот на инвестиционные цели.
Для автоматического оформления ветеринарно-сопроводительных документов на основе судовых суточных донесений в информационной системе «Меркурий» предусмотрен специальный модуль. По данным на конец августа, к нему подключилось 28 хозяйствующих субъектов и 117 судов.
В этом году в водоемы Курганской области, предоставленные для аквакультуры, переселили более 176 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов. Летний нагул товарной рыбы позволяет рассчитывать на благополучную осеннюю сиговую путину, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
05 сентября 2017 года
Колючего краба Северо-Охотоморской подзоны, устриц и петушка Восточно-Сахалинской подзоны, дальневосточных камбал, чира и пелядь в Тазовской губе Карского моря, судака Азовского моря включат в перечень объектов, для которых устанавливается ОДУ.
Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.
Инвестиционные проекты компаний представлены на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства, заработавшем 5 сентября на площадке ВЭФ. Также здесь организованы биржевые торги рыбопродукцией.
В Стратегии государственной политики по защите прав потребителей предусмотрели меры по борьбе с вводящей в заблуждение информацией об экологичности продуктов.
То, что установление правил для контроля и надзора в сфере рыболовства рассредоточено по множеству ведомств – большой минус, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Уже этой осенью на Сахалине вступит в строй уникальный завод по переработке морепродуктов. Это будет первое в России береговое предприятие, ориентированное на производство продукции из свежемороженого и живого краба.