05 сентября 2017 года

На ТОРы выделят больше средств

Финансирование шести территорий опережающего развития в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и на Камчатке увеличено в общей сложности более чем на 5 млрд рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, финансирование из федерального бюджета ТОР «Михайловский» (Приморье) увеличено на 2 млрд 490,72 млн рублей, ТОР «Надеждинская» (Приморье) – на 1 млрд 753,8 млн рублей, ТОР «Хабаровск» – на 1 млрд 071,18 млн рублей, ТОР «Комсомольск» (Хабаровский край) – на 17,8 млн рублей, ТОР «Кангалассы» (Якутия) – на 47,26 млн рублей, ТОР «Камчатка» - на 66,66 млн рублей.

Напомним, особый правовой режим предпринимательской деятельности на этих территориях опережающего социально-экономического развития распространяется в том числе на рыболовство и рыбоводство. Мероприятия по созданию ТОРов финансируются в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Fishnews