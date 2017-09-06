В защиту омуля открыли горячую линию

06 сентября 2017 года
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
Для автоматического оформления ветеринарно-сопроводительных документов на основе судовых суточных донесений в информационной системе «Меркурий» предусмотрен специальный модуль. По данным на конец августа, к нему подключилось 28 хозяйствующих субъектов и 117 судов.
05 сентября 2017 года
Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.
В Стратегии государственной политики по защите прав потребителей предусмотрели меры по борьбе с вводящей в заблуждение информацией об экологичности продуктов.
04 сентября 2017 года
Вопросы определения долей квот добычи в морских водах рассматривались на совещании у замглавы Росрыболовства Петра Савчука. Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий рекомендовано направить в ведомство предложения по реализации математической модели расчета.
Правительство внесло изменения в законодательство о государственном ветеринарном надзоре. С октября при осуществлении проверок контролеры будут обязаны использовать проверочные листы.
06 сентября 2017 года
В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
На площадке Восточного экономического форума работает объединенный стенд Росрыболовства и рыбопромышленников. Глава ведомства Илья Шестаков осмотрел экспозицию, пообщался с представителями компаний и дал старт биржевым торгам рыбной продукции.
К обсуждению корейских вложений в рыбное хозяйство Дальнего Востока Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея вновь обратились на площадке ВЭФ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российская сторона намерена создать комфортные условия для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.
Восточный экономический форум официально открыли в столице Приморья. Говоря о новых инструментах развития, запущенных на Дальнем Востоке, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил начало работы квот на инвестиционные цели.
Для автоматического оформления ветеринарно-сопроводительных документов на основе судовых суточных донесений в информационной системе «Меркурий» предусмотрен специальный модуль. По данным на конец августа, к нему подключилось 28 хозяйствующих субъектов и 117 судов.
В этом году в водоемы Курганской области, предоставленные для аквакультуры, переселили более 176 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов. Летний нагул товарной рыбы позволяет рассчитывать на благополучную осеннюю сиговую путину, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
05 сентября 2017 года
Колючего краба Северо-Охотоморской подзоны, устриц и петушка Восточно-Сахалинской подзоны, дальневосточных камбал, чира и пелядь в Тазовской губе Карского моря, судака Азовского моря включат в перечень объектов, для которых устанавливается ОДУ.
Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.
Инвестиционные проекты компаний представлены на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства, заработавшем 5 сентября на площадке ВЭФ. Также здесь организованы биржевые торги рыбопродукцией.