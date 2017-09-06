06 сентября 2017 года

В защиту омуля открыли горячую линию

Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.

Горячую линию открыли управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. При обнаружении случаев продажи нерестового (свежего) омуля жителей просят проявить свою гражданскую позицию и проинформировать об этом товаре, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Нерест байкальского омуля проходит с 1 августа по 15 ноября, его вылов запрещен на всех водоемах Бурятии.

Fishnews