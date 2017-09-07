07 сентября 2017 года

Вред от притопления судна доказать не удалось

Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.

В Арбитражный суд Камчатского края обратилось Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. Природоохранное ведомство подало иск о взыскании с ЗАО «Артель старателей «Камчатка» почти 52 млн рублей. В управлении посчитали, что ущерб на эту сумму был причинен акватории Авачинской губы затоплением выведенного из эксплуатации судна.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе суда, судно ПМ-401 с притопленной кормовой частью сотрудники Росприроднадзора обнаружили в бухте Бабья в ходе рейда. На артель наложили штраф в 30 тыс. рублей и предписали поднять плавсредство. Компания оплатила взыскание и выполнила предписание. ЗАО проинформировало управление, что судно находится на балансе и после снятия класса используется как стоечное по своему прямому назначению – переработка рыбной продукции.

В управлении решили взыскать ущерб, причиненный водному объекту, и в соответствии с методикой Минприроды рассчитали его размер - 51,95 млн рублей. При этом размер вреда рассчитывался по формуле, применяемой в случае сброса и захоронения в водном объекте отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов.

Однако суд установил: управление не приняло во внимание, что судно было лишь притоплено, а не захоронено. Истец не учел, что артель устранила притопление судна, следовательно, его затопления как такового не произошло. Суд пришел к выводу, что притопление кормы судна и его последующий подъем неверно квалифицированы.

Кроме этого, при разрешении спора было учтено разъяснение пленума Верховного суда РФ, изложенное в пункте 40 постановления от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». В этом документе указано, что при рассмотрении исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, необходимо устанавливать не только факт причинения вреда, но и его последствия в виде деградации естественных экосистем, истощения природных ресурсов и иных последствий. Управление же в ходе разбирательства не представило каких-либо доказательств изменений состояния акватории до и после притопления ПМ-401.

В итоге суд отказал управлению в удовлетворении иска.

Fishnews