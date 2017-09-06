07 сентября 2017 года

ЛРЗ дождутся рыбоводных участков

Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроект об уточнении порядка заключения договора пользования рыбоводным участком для воспроизводства анадромных видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесен Минсельхозом России. Он направлен на защиту прав предприятий, которые до вступления в силу закона об аквакультуре занимались рыбоводной деятельностью за счет собственных средств в пресноводных водных объектах на основании договоров на искусственное воспроизводство ВБР.

По закону о рыболовстве такой договор позволял заводам вести добычу анадромных видов рыб, воспроизводством которых они занимались. Сейчас эта деятельность относится к пастбищной аквакультуре – одному из видов товарного рыбоводства – и осуществляется на рыбоводных участках. Но в законе об аквакультуре не предусмотрено право таких предприятий на получение РВУ на бесконкурсной основе.

Законопроектом предлагается предоставить таким юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям право заключать договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры без проведения торгов. Таким образом, предприятия смогут продолжить работу без конкурсов или аукционов до истечения срока действия заключенных ранее договоров на искусственное воспроизводство анадромных.

Документ будет рассмотрен на заседании правительства.

Fishnews