Новости
На лососевом рыбоводном заводе

ЛРЗ дождутся рыбоводных участков

Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроект об уточнении порядка заключения договора пользования рыбоводным участком для воспроизводства анадромных видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесен Минсельхозом России. Он направлен на защиту прав предприятий, которые до вступления в силу закона об аквакультуре занимались рыбоводной деятельностью за счет собственных средств в пресноводных водных объектах на основании договоров на искусственное воспроизводство ВБР.

По закону о рыболовстве такой договор позволял заводам вести добычу анадромных видов рыб, воспроизводством которых они занимались. Сейчас эта деятельность относится к пастбищной аквакультуре – одному из видов товарного рыбоводства – и осуществляется на рыбоводных участках. Но в законе об аквакультуре не предусмотрено право таких предприятий на получение РВУ на бесконкурсной основе.

Законопроектом предлагается предоставить таким юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям право заключать договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры без проведения торгов. Таким образом, предприятия смогут продолжить работу без конкурсов или аукционов до истечения срока действия заключенных ранее договоров на искусственное воспроизводство анадромных.

Документ будет рассмотрен на заседании правительства.

Fishnews

  • На лососевом рыбоводном заводе
  • На лососевом рыбоводном заводе
    • НазадМетки: аквакультураправительство

    Похожие новости

    06 сентября 2017 года

    Чем помочь аквафермерам – решали на ВЭФ

    Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.

    Министерства посмотрят, как сделать работу «анадромных» комиссий лучше

    По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.

    Дмитрий Медведев поставил задачи по итогам совещания на Сахалине

    Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.

    В защиту омуля открыли горячую линию

    Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.

    Аквакультура Курганской области пополняет запасы сиговых

    В этом году в водоемы Курганской области, предоставленные для аквакультуры, переселили более 176 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов. Летний нагул товарной рыбы позволяет рассчитывать на благополучную осеннюю сиговую путину, отмечают в теруправлении Росрыболовства.

    05 сентября 2017 года

    При МГТУ появится военная кафедра

    Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.

    Лента новостей

    07 сентября 2017 года

    «Нацрыбресурс» реконструирует рыбный порт во Владивостоке

    На Восточном экономическом форуме ФГУП «Нацрыбресурс» представило проект развития Диомидовского рыбного порта. Планируется, что перевалка рыбопродукции в нем увеличится до 180 тыс. тонн в год.

    С Сахалинрыбводом поделятся икрой

    К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.

    Вред от притопления судна доказать не удалось

    Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.

    06 сентября 2017 года

    Чем помочь аквафермерам – решали на ВЭФ

    Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.

    Министерства посмотрят, как сделать работу «анадромных» комиссий лучше

    По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.

    Дмитрий Медведев поставил задачи по итогам совещания на Сахалине

    Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.

    «Антей» и судостроители договорились о дальнейшей работе

    В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.

    Технологи обсудят новые требования в рыбопереработке

    В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.

    О перспективах отрасли – на ВЭФ

    На площадке Восточного экономического форума работает объединенный стенд Росрыболовства и рыбопромышленников. Глава ведомства Илья Шестаков осмотрел экспозицию, пообщался с представителями компаний и дал старт биржевым торгам рыбной продукции.

    В защиту омуля открыли горячую линию

    Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

    Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

    Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

    Алексей РАХМАНОВ

    Инвестквоты встряхнули рыбаков

    Все материалы

    Интервью

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина

    Максим КОЗЛОВ

    Наша задача – искать общие подходы

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Переходный год для ЦСМС

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Николай ВЛАСОВ

    Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

    ГЭ Юньцзян

    Другой Китай

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Председатель КС «Севрыба»

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

    Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель группы «НОРЕБО»

    Сергей СЕННИКОВ

    Новые правила оздоровят систему аукционов

    Все материалы

    Крупным планом

    На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов

    Дальневосточный краб получит переработку в России

    Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

    Спасатели «затянули пояса»

    Все материалы

    События

    Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

    Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

    Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

    «Норебо» инвестирует в развитие логистики

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.