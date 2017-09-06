ЛРЗ дождутся рыбоводных участков

06 сентября 2017 года
Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.
По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.
Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.
Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.
В этом году в водоемы Курганской области, предоставленные для аквакультуры, переселили более 176 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов. Летний нагул товарной рыбы позволяет рассчитывать на благополучную осеннюю сиговую путину, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
05 сентября 2017 года
Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.
07 сентября 2017 года
На Восточном экономическом форуме ФГУП «Нацрыбресурс» представило проект развития Диомидовского рыбного порта. Планируется, что перевалка рыбопродукции в нем увеличится до 180 тыс. тонн в год.
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.
06 сентября 2017 года
Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.
По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.
Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.
В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
На площадке Восточного экономического форума работает объединенный стенд Росрыболовства и рыбопромышленников. Глава ведомства Илья Шестаков осмотрел экспозицию, пообщался с представителями компаний и дал старт биржевым торгам рыбной продукции.
Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.