07 сентября 2017 года

Пусан может стать столицей «рыбного» образования

В южнокорейском Пусане запущены три образцовые образовательные программы – по технологиям аквакультуры, управлению морскими биоресурсами и морским социальным наукам. От успешности проекта зависит, появится ли в городе Мировой морской университет.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в феврале 2016 г. предварительно выбрала Пусан в качестве города для создания Мирового морского университета. Однако для окончательного утверждения решения Южной Корее предстоит доказать, что этот город действительно способен стать мировой столицей обучения в области морских дел и рыболовства.

Как пишут южнокорейские СМИ, 7 сентября при участии представителей Министерства морских дел и рыболовства республики, мэрии Пусана, Национального университета Пугён и различных международных организаций был официально дан старт обучению по трем образцовым программам. От успешности их реализации зависит, появится ли в городе Мировой морской университет, сообщает корреспондент Fishnews.

По этим программам будут обучаться 30 магистрантов. В течение 18 месяцев они получат знания в областях технологий аквакультуры, управления морскими биоресурсами и морских социальных наук. Еще 15 человек пройдут краткосрочную подготовку для руководителей морских отраслей как представители развивающихся стран.

Уже сформирован преподавательский коллектив. В него, кроме профессоров Национального университета Пугён, войдут три профессора из США, Канады и Бангладеш, которые станут научными руководителями магистрантов.

По информации источника южнокорейских СМИ в мэрии Пусана, с мая по июль заявления на обучение по образцовым программам подали 129 человек из 34 стран. Таким образом, конкурс составил 4,3 человека на место.

Окончательное решение о создании в Пусане Мирового морского университета планируется принять на 41-й сессии ФАО, которая состоится в июле 2019 г.

Fishnews