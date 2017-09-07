Новости

Пусан может стать столицей «рыбного» образования

В южнокорейском Пусане запущены три образцовые образовательные программы – по технологиям аквакультуры, управлению морскими биоресурсами и морским социальным наукам. От успешности проекта зависит, появится ли в городе Мировой морской университет.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в феврале 2016 г. предварительно выбрала Пусан в качестве города для создания Мирового морского университета. Однако для окончательного утверждения решения Южной Корее предстоит доказать, что этот город действительно способен стать мировой столицей обучения в области морских дел и рыболовства.

Как пишут южнокорейские СМИ, 7 сентября при участии представителей Министерства морских дел и рыболовства республики, мэрии Пусана, Национального университета Пугён и различных международных организаций был официально дан старт обучению по трем образцовым программам. От успешности их реализации зависит, появится ли в городе Мировой морской университет, сообщает корреспондент Fishnews.

По этим программам будут обучаться 30 магистрантов. В течение 18 месяцев они получат знания в областях технологий аквакультуры, управления морскими биоресурсами и морских социальных наук. Еще 15 человек пройдут краткосрочную подготовку для руководителей морских отраслей как представители развивающихся стран.

Уже сформирован преподавательский коллектив. В него, кроме профессоров Национального университета Пугён, войдут три профессора из США, Канады и Бангладеш, которые станут научными руководителями магистрантов.

По информации источника южнокорейских СМИ в мэрии Пусана, с мая по июль заявления на обучение по образцовым программам подали 129 человек из 34 стран. Таким образом, конкурс составил 4,3 человека на место.

Окончательное решение о создании в Пусане Мирового морского университета планируется принять на 41-й сессии ФАО, которая состоится в июле 2019 г.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураканадасша

Похожие новости

07 сентября 2017 года

Терминал «Сероглазка» представили на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме резидент свободного порта на Камчатке – компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - презентовал свои возможности по перевалке рыбопродукции.

ЛРЗ дождутся рыбоводных участков

Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

06 сентября 2017 года

Чем помочь аквафермерам – решали на ВЭФ

Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.

Аквакультура Курганской области пополняет запасы сиговых

В этом году в водоемы Курганской области, предоставленные для аквакультуры, переселили более 176 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов. Летний нагул товарной рыбы позволяет рассчитывать на благополучную осеннюю сиговую путину, отмечают в теруправлении Росрыболовства.

05 сентября 2017 года

Возможности отрасли демонстрируют на ВЭФ

Инвестиционные проекты компаний представлены на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства, заработавшем 5 сентября на площадке ВЭФ. Также здесь организованы биржевые торги рыбопродукцией.

04 сентября 2017 года

Рыба получила единые стандарты безопасности

Рыбный техрегламент ударит в первую очередь по полуподвальным, кустарным производствам, «белый» бизнес, который отвечает новым требованиям к безопасности рыбной продукции, только выиграет, считают в ЕЭК.

Лента новостей

07 сентября 2017 года

Диомидовский рыбный порт нарастит мощности

На Восточном экономическом форуме представили проект, который будут реализовывать ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Диомидовский рыбный порт». Перевалку рыбопродукции в порту Владивостока планируется увеличить до 180 тыс. тонн в год.

Сигу НАО помогут увеличить популяцию

В Ненецком автономном округе подготовили техзадание по строительству рыборазводного цеха. Планируется, что мощность предприятия составит 5 млн личинок сига в год.

Терминал «Сероглазка» представили на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме резидент свободного порта на Камчатке – компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - презентовал свои возможности по перевалке рыбопродукции.

ЛРЗ дождутся рыбоводных участков

Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

С Сахалинрыбводом поделятся икрой

К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.

Вред от притопления судна доказать не удалось

Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.

06 сентября 2017 года

Чем помочь аквафермерам – решали на ВЭФ

Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.

Министерства посмотрят, как сделать работу «анадромных» комиссий лучше

По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.

Дмитрий Медведев поставил задачи по итогам совещания на Сахалине

Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.

«Антей» и судостроители договорились о дальнейшей работе

В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Алексей РАХМАНОВ

Инвестквоты встряхнули рыбаков

Все материалы

Интервью

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

Артем ВИЛКИН

Переходный год для ЦСМС

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Николай ВЛАСОВ

Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

ГЭ Юньцзян

Другой Китай

Все интервью

Личное мнение

Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Председатель КС «Севрыба»

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «НОРЕБО»

Сергей СЕННИКОВ

Новые правила оздоровят систему аукционов

Все материалы

Крупным планом

На Сахалине завершается строительство уникального завода по переработке морепродуктов

Дальневосточный краб получит переработку в России

Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» у берегов Камчатки. Фото сделано членами экипажа

Спасатели «затянули пояса»

Все материалы

События

Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

«Норебо» инвестирует в развитие логистики

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.