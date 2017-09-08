08 сентября 2017 года

Бразильский промысел тунца «подставили» чиновники

Бразилия потеряла возможность информировать ИККАТ о состоянии промысла тунцов из-за массового увольнения ученых. Теперь страна может лишиться права добывать и экспортировать эту рыбу.

В 2015 г. правительство Бразилии выделило финансирование на исследования в области управления промыслами, но средства так и не дошли до специалистов, пишет онлайн-газета Diário Catarinense. Причиной называют реорганизацию управления рыболовством – регулирование перешло в ведение Министерства сельского хозяйства республики. Деньги затерялись и рыбохозяйственные исследования были фактически заморожены, отмечает DC.

В результате из научного подкомитета по вопросам тунца решили уволиться 19 специалистов. Таким образом Бразилия потеряла возможность информировать Международную комиссию по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, ИККАТ) о состоянии промысла этих рыб. Теперь республика может не получить квоты на несколько видов тунцов и других рыб, добычу которых регулирует организация. Потеряв право ловить тунца, страна лишится и права на его экспорт, сообщает корреспондент Fishnews.

Бразильские рыбопромышленники восприняли новость с недоумением - для них отзыв международного сертификата означает неминуемое банкротство. А генеральный директор природоохранной организации «Океана» (Oceana) Моника Перес заявила, что коллективный уход ученых в отставку нарушает хрупкую систему управления рыболовством в регионе.

Fishnews