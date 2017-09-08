В акватории Севастополя прибавилось заповедных вод

Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.

Бразилия потеряла возможность информировать ИККАТ о состоянии промысла тунцов из-за массового увольнения ученых. Теперь страна может лишиться права добывать и экспортировать эту рыбу.

Правительство выпустило новую редакцию госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Срок ее реализации продлили до 2025 г. На выполнение программы теперь предусматривается финансирование из федерального бюджета.

Краевое правительство и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Соглашение об этом в рамках ВЭФ подписали губернатор Владимир Илюхин и глава федерального агентства Илья Шестаков .

На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.

Вячеслав Зиланов: На международном форуме нужно решать глобальные вопросы Статус рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге подразумевает в первую очередь обсуждение актуальных вопросов международного рыболовства, а не только внутренних проблем отрасли, считает председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

Александр Дупляков: Крабовый промысел ведется в стабильных условиях Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

ФРДВ делит участки На получение рыбоводных участков по новым правилам, с помощью специального онлайн-сервиса, поступило 12 предварительных заявок, сообщили в Фонде развития Дальнего Востока. Первичный спрос в ФРДВ оценили в 25 тыс. га.

Итоги недели – в обзоре Fishnews На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.

World Food Moscow готовится распахнуть двери Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.

Россия и Япония вместе займутся аквакультурой на Курилах В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.

Власти Камчатки и Росрыболовство заключили соглашение для развития порта Краевое правительство и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Соглашение об этом в рамках ВЭФ подписали губернатор Владимир Илюхин и глава федерального агентства Илья Шестаков.

Программа Арктической зоны получит деньги Правительство выпустило новую редакцию госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Срок ее реализации продлили до 2025 г. На выполнение программы теперь предусматривается финансирование из федерального бюджета.

Следователи ХМАО выясняют, куда «уплыли» осетровые средства В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре расследуют дело о хищении свыше 23 млн рублей, которые ООО «Газпромнефть – Хантос» выделило на воспроизводство осетра. В числе обвиняемых – заместитель гендиректора предприятия и сотрудник теруправления Росрыболовства.