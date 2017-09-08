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В Камчатском крае закрыли два цеха, занимавшихся незаконной переработкой рыбы. Скриншот оперативной съемки

Полиция нагрянула на коптильное производство на Камчатке

Правоохранительные органы в Камчатском крае перекрыли деятельность двух цехов, занимавшихся переработкой рыбы. Документы на производство отсутствовали.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю при силовой поддержке сотрудников Росгвардии по Камчатскому краю в городе Елизово задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной переработке водных биоресурсов, а также двух его работников», - сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Злоумышленники в двух подпольных цехах, расположенных в Елизово, занимались вялением и копчением корюшки, камбалы, нерки и палтуса, не имея при этом документов, дающих право на изготовление этой продукции, а также подтверждающих соответствие цехов требованиям ветеринарно-санитарного законодательства.

Также полицейские обнаружили на одном из городских рынков торговые точки, которые реализовывали нелегальную продукцию. Владелицы - жительницы районного центра - знали, что продаваемая ими рыба не имеет ветеринарно-сопроводительных документов и маркировки завода-изготовителя.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли около 700 кг рыбной продукции, которая по результатам исследования признана опасной для жизни и здоровья граждан.

Материалы проверки направлены в Следственное управление СК России по Камчатскому краю для принятия процессуального решения.

Fishnews

  • В Камчатском крае закрыли два цеха, занимавшихся незаконной переработкой рыбы. Скриншот оперативной съемки
  • В Камчатском крае закрыли два цеха, занимавшихся незаконной переработкой рыбы. Скриншот оперативной съемки
  • В Камчатском крае закрыли два цеха, занимавшихся незаконной переработкой рыбы. Скриншот оперативной съемки
  • В Камчатском крае закрыли два цеха, занимавшихся незаконной переработкой рыбы. Скриншот оперативной съемки
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