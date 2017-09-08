Полиция нагрянула на коптильное производство на Камчатке

08 сентября 2017 года
Краевое правительство и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Соглашение об этом в рамках ВЭФ подписали губернатор Владимир Илюхин и глава федерального агентства Илья Шестаков.
07 сентября 2017 года
На Восточном экономическом форуме резидент свободного порта на Камчатке – компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - презентовал свои возможности по перевалке рыбопродукции.
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.
06 сентября 2017 года
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
Для автоматического оформления ветеринарно-сопроводительных документов на основе судовых суточных донесений в информационной системе «Меркурий» предусмотрен специальный модуль. По данным на конец августа, к нему подключилось 28 хозяйствующих субъектов и 117 судов.
11 сентября 2017 года
С 8 сентября вступила в силу Конвенция об управлении балластными водами. Теперь на судах, которые ходят за границу, в короткие сроки нужно установить специальные системы очистки балластных вод, чтобы предотвратить распространение инвазивных видов.
ФТС напомнила импортерам рыбы о том, что разрешительные документы для таможенного оформления сохранят действие на указанный в них срок вплоть до сентября 2019 г. Разъяснения потребовались в связи с выходом технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
По данным на 8 сентября, сельскохозяйственные предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа добыли 6880 тонн рыбы. Это на 300 тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.
08 сентября 2017 года
Статус рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге подразумевает в первую очередь обсуждение актуальных вопросов международного рыболовства, а не только внутренних проблем отрасли, считает председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.
Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
На получение рыбоводных участков по новым правилам, с помощью специального онлайн-сервиса, поступило 12 предварительных заявок, сообщили в Фонде развития Дальнего Востока. Первичный спрос в ФРДВ оценили в 25 тыс. га.
На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.
Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.
В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.
В Севастополе создали природно-ландшафтный заказник «Караньский». На акватории Черного моря площадью 117 га будет запрещено промышленное рыболовство.