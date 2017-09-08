11 сентября 2017 года

Летняя путина принесла Ямалу около 7 тыс. тонн рыбы

По данным на 8 сентября, сельскохозяйственные предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа добыли 6880 тонн рыбы. Это на 300 тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наибольшая доля улова – 1170 тонн – за предприятием «Тазагрорыбпром». Оно уже закрыло летний промысел и должно перейти к вылову ряпушки. Подъем этой рыбы ожидается в середине сентября, на ее добыче будет задействовано 14 бригад и 5 национальных общин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. Осенний промысел предприятие завершит в октябре, с началом ледостава. На август в «Тазагрорыбпроме» пришелся основной вылов сиговых – чира, сига-пыжьяна и пеляди (сырка). Согласно выделенным квотам, их было добыто 22, 122 и 332 тонны соответственно.

На втором месте по объемам вылова – «Горковский рыбозавод» с результатом 1043 тонны, «Аксарковское рыбопромысловое предприятие» добыло 703 тонны. До выполнения годового плана, установленного в округе на уровне 9 тыс. тонн, компаниям Ямала осталось добыть чуть более 2 тыс. тонн рыбы.

Fishnews