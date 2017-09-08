Летняя путина принесла Ямалу около 7 тыс. тонн рыбы

08 сентября 2017 года
На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.
В Севастополе создали природно-ландшафтный заказник «Караньский». На акватории Черного моря площадью 117 га будет запрещено промышленное рыболовство.
Краевое правительство и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Соглашение об этом в рамках ВЭФ подписали губернатор Владимир Илюхин и глава федерального агентства Илья Шестаков.
Правительство выпустило новую редакцию госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Срок ее реализации продлили до 2025 г. На выполнение программы теперь предусматривается финансирование из федерального бюджета.
Бразилия потеряла возможность информировать ИККАТ о состоянии промысла тунцов из-за массового увольнения ученых. Теперь страна может лишиться права добывать и экспортировать эту рыбу.
07 сентября 2017 года
В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.
11 сентября 2017 года
С 8 сентября вступила в силу Конвенция об управлении балластными водами. Теперь на судах, которые ходят за границу, в короткие сроки нужно установить специальные системы очистки балластных вод, чтобы предотвратить распространение инвазивных видов.
ФТС напомнила импортерам рыбы о том, что разрешительные документы для таможенного оформления сохранят действие на указанный в них срок вплоть до сентября 2019 г. Разъяснения потребовались в связи с выходом технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Правоохранительные органы в Камчатском крае перекрыли деятельность двух цехов, занимавшихся переработкой рыбы. Документы на производство отсутствовали.
08 сентября 2017 года
Статус рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге подразумевает в первую очередь обсуждение актуальных вопросов международного рыболовства, а не только внутренних проблем отрасли, считает председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.
Регулирование вылова краба осуществляется достаточно эффективно, в целом каких-либо острых вопросов нет, считает руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.
На получение рыбоводных участков по новым правилам, с помощью специального онлайн-сервиса, поступило 12 предварительных заявок, сообщили в Фонде развития Дальнего Востока. Первичный спрос в ФРДВ оценили в 25 тыс. га.
На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.
Международная выставка продуктов питания World Food Moscow откроется в столице 11 сентября. Большие экспозиции представит ряд отечественных рыбопромышленных компаний, также свои рыбу и морепродукты продемонстрируют Китай, Южная Корея, Марокко.
В число первоочередных совместных проектов РФ и Японии на южных Курильских островах вошло сотрудничество в сфере аквакультуры. Об этом президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ рассказали на Восточном экономическом форуме.
В Севастополе создали природно-ландшафтный заказник «Караньский». На акватории Черного моря площадью 117 га будет запрещено промышленное рыболовство.