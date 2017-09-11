Для спасения реки Темерник приготовили план

11 сентября 2017 года
Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.
На Восточном экономическом форуме по инициативе Росрыболовства впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией. Они не только привлекли новых участников, но и вызвали большой интерес к проекту со стороны инвесторов из АТР.
Изучить вопрос о корректировке механизма инвестквот под береговые заводы поручил премьер Дмитрий Медведев. Сессия в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге позволит организовать полноценное экспертное обсуждение поправок, отмечает глава ВАРПЭ Герман Зверев.
На международном форуме в Санкт-Петербурге планируется продемонстрировать: Россия использует в рыбной отрасли передовые меры регулирования, рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По данным на 8 сентября, сельскохозяйственные предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа добыли 6880 тонн рыбы. Это на 300 тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.
08 сентября 2017 года
На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.
11 сентября 2017 года
Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.
Япония и Индонезия договорились совместно развивать инфраструктуру и рыболовство на шести внешних индонезийских островах. Один из них – Натуна в южной части Южно-Китайского моря, где многие иностранные суда ведут нелегальный промысел.
На Восточном экономическом форуме по инициативе Росрыболовства впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией. Они не только привлекли новых участников, но и вызвали большой интерес к проекту со стороны инвесторов из АТР.
Изучить вопрос о корректировке механизма инвестквот под береговые заводы поручил премьер Дмитрий Медведев. Сессия в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге позволит организовать полноценное экспертное обсуждение поправок, отмечает глава ВАРПЭ Герман Зверев.
На международном форуме в Санкт-Петербурге планируется продемонстрировать: Россия использует в рыбной отрасли передовые меры регулирования, рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
С 8 сентября вступила в силу Конвенция об управлении балластными водами. Теперь на судах, которые ходят за границу, в короткие сроки нужно установить специальные системы очистки балластных вод, чтобы предотвратить распространение инвазивных видов.
ФТС напомнила импортерам рыбы о том, что разрешительные документы для таможенного оформления сохранят действие на указанный в них срок вплоть до сентября 2019 г. Разъяснения потребовались в связи с выходом технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
По данным на 8 сентября, сельскохозяйственные предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа добыли 6880 тонн рыбы. Это на 300 тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Правоохранительные органы в Камчатском крае перекрыли деятельность двух цехов, занимавшихся переработкой рыбы. Документы на производство отсутствовали.
08 сентября 2017 года
Статус рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге подразумевает в первую очередь обсуждение актуальных вопросов международного рыболовства, а не только внутренних проблем отрасли, считает председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.