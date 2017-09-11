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Для спасения реки Темерник приготовили план. Фото с сайта АзНИИРХ

Для спасения реки Темерник приготовили план

Ученые исследовали влияние вод реки Темерник, протекающей в Ростовской области, на состояние Дона. В районе впадения уровень нефтепродуктов оказался выше нормы.

Правительство Ростовской области разработало план мероприятий по восстановлению реки Темерник – правого притока Дона, сообщает пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства со ссылкой на первого вице-губернатора Виктора Гончарова.

На сегодня в специальный перечень вошло свыше 80 источников загрязнения реки. Нарушители будут привлечены к ответственности. Штрафы могут достигнуть более 300 тыс. рублей для каждого виновного.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, в районе впадения Темерника уровень нефтепродуктов в реке Дон в 1,5-2 раза выше нормы и превышает фоновые показатели Дона выше по течению.

Для восстановления Темерника планируется активизировать взаимодействие областного правительства, Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства и Донского бассейнового водного управления Росводресурсов.

Fishnews

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