Карелия подсчитала уловы по осени

Петр Савчук: Работа комиссий по анадромным должна быть прозрачной Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Скандинавы налегают на скумбрию Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.

Проекты о любительской рыбалке и «прибрежке» обсудят депутаты В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.

Москва оценивает рыбные новинки на World Food В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.

Россия и Норвегия определятся с повесткой по рыболовству 13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.

Россия готовится к ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ должен обеспечить единое таможенное регулирование в ЕАЭС.

«Пираний» подозревают в чрезмерном аппетите Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.

СЗРК выступит генеральным партнером рыбного форума Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Для спасения реки Темерник приготовили план Ученые исследовали влияние вод реки Темерник, протекающей в Ростовской области, на состояние Дона. В районе впадения уровень нефтепродуктов оказался выше нормы.