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Скандинавы налегают на скумбрию

Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.

Так называемый «индекс скумбрии» пять судов из Норвегии, Фарерских островов, Исландии и Гренландии измеряли с 3 июля по 4 августа на площади 2,8 млн кв. км, пишет Undercurrent News.

Кроме того, исследования выявили снижение биомассы норвежской весенне-нерестующей сельди на 10,5%. Также установлено, что запасы северной путассу увеличились всего на 3,5% к показателям прошлого года.

У норвежских рыбаков на неделе с 28 августа по 3 сентября был зафиксирован самый большой улов североморской сельди (7,8 тыс. тонн) после завершения главного промыслового сезона в июне. Всего добыто 104 609 тонн этой рыбы – на 8% ниже уровня 2016 г. Цены на сельдь, однако, уступают прошлогодним – 55 против 85 центов за килограмм в 2016 г.

Уловы норвежской весенне-нерестующей сельди достигли уже 157 347 тонн, хотя на отчетную дату прошлого года было добыто всего 118 403 тонны. Стоимость этой рыбы в Норвегии также упала: с 96 центов в 2016 г. до 74 в нынешнем, сообщает корреспондент Fishnews.

Пик сезона добычи скумбрии в Норвегии еще не начался, но фарерцы и исландцы уже взяли хорошие уловы в своих водах. В ближайшие недели промысел скумбрии должен стать более активным, а пока норвежцы поймали 72 124 тонны (за аналогичный период прошлого года – 69 726 тонн).

Fishnews

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