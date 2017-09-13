Гигантская треска попалась рыбакам в Баренцевом море

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к выставке рыбной индустрии С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.

Правительство рассмотрит законопроект об участках для ЛРЗ Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.

Браконьеры Камчатки не сдаются без боя В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.

Фарерских поставщиков настраивают на новые требования Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.

Ликвидировать свалки поможет смартфон Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.

На Сахалине будет работать единая ассоциация рыбаков На базе крупнейших рыбохозяйственных объединений Сахалинской области создана новая единая организация – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Петр Савчук: Работа комиссий по анадромным должна быть прозрачной Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Скандинавы налегают на скумбрию Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.

Проекты о любительской рыбалке и «прибрежке» обсудят депутаты В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.