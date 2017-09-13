Гигантская треска попалась рыбакам в Баренцевом море

13 сентября 2017 года
С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.
Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.
В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.
Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.
12 сентября 2017 года
Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.
На базе крупнейших рыбохозяйственных объединений Сахалинской области создана новая единая организация – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.
В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.