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В Баренцевом море поймали треску длиной 147 см и массой 35,8 кг. Фото пресс-службы ПИНРО

Гигантская треска попалась рыбакам в Баренцевом море

В Баренцевом море поймали треску длиной 147 см и массой 35,8 кг. Экземпляр передали для исследований в Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.

Возраст рыбы оценили в 17 лет. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, полутораметровую треску поймал на Рыбачьей банке экипаж судна М-0437 «Атлантик».

По данным ученых, длина трески в Баренцевом море может достигать 169 см, масса – 55 кг, возраст – 30 лет. «Возможно, самая крупная рыба еще плавает в море, и с помощью неравнодушных рыбаков мы ее поймаем!» - отметили в ПИНРО.

Fishnews

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