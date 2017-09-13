13 сентября 2017 года

Браконьеры Камчатки не сдаются без боя

В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Пострадавший – инспектор Погрануправления ФСБ РФ по восточному арктическому району. Установлено, что утром 9 августа в Авачинской бухте на моторной лодке правоохранитель «проводил мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления, двое находившихся на судне граждан нанесли инспектору удары по телу и совместно попытались перевалить его за борт лодки. В результате пограничник получил телесные повреждения.

По делу ведется предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Fishnews