13 сентября 2017 года

Правительство рассмотрит законопроект об участках для ЛРЗ

Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.

После выхода федерального закона об аквакультуре, ЛРЗ, работавшие по договорам на искусственное воспроизводство, столкнулись с проблемой. По действующему законодательству они не могут без торгов получить рыбоводные участки.

Законопроект, предложенный Министерством сельского хозяйства РФ, должен устранить этот пробел. Предусматривается, что договор пользования РВУ можно будет заключить без торгов на оставшуюся часть срока действия договоров на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» будет рассмотрен на заседании кабмина 13 сентября.

Fishnews