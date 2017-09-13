Четырнадцать озер Якутии обрели пользователей

13 сентября 2017 года
Сейчас требования по локализации при строительстве флота определяют две разные нормы. Официальных разъяснений – на какую нужно ориентироваться при закладке судна под инвестквоты – бизнес пока не получил, отмечает заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.
С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.
Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.
12 сентября 2017 года
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.
13 сентября 2017 года
Осеннюю программу экспедиционных исследований АтлантНИРО завершат рейсы больших НИС «Атлантида» и «Атлантниро». Первое из них займется исследованиями в зоне Марокко, второе проведет траловую съемку в Балтийском море.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 12 особо охраняемых природных территориях запрещалось пускать для проверок полицию, рыбоохрану и лесничих. Должностную инструкцию исправили после вмешательства прокуратуры.
Представители отрасли высказали Fishnews свои мнения о возможностях промысла сайры, скумбрии и иваси в текущем году, а также о долгосрочных планах использования этих ресурсов. При освоении новых объектов компании планируют учесть опыт прошлых лет.
Сейчас требования по локализации при строительстве флота определяют две разные нормы. Официальных разъяснений – на какую нужно ориентироваться при закладке судна под инвестквоты – бизнес пока не получил, отмечает заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.
С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.
Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.
В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.
В Баренцевом море поймали треску длиной 147 см и массой 35,8 кг. Экземпляр передали для исследований в Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.
Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.
12 сентября 2017 года
Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.