13 сентября 2017 года

Четырнадцать озер Якутии обрели пользователей

В Республике Саха (Якутия) по итогам аукциона распределили 14 участков под индустриальную аквакультуру. На них можно выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася, щуку.

Всего на аукцион выставили 43 рыбоводных участка с правом пользования в течение 25 лет. Это озера в различных районах Республики (Саха) Якутии. На этих РВУ предлагалось в режиме пастбищной аквакультуры разводить муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася, щуку.

Протокол аукциона опубликовало Ленское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, по результатам торгов распределены 11 участков в Усть-Янском районе, 2 – в Якутске, 1 – в Усть-Алданском районе.

Все аукционные РВУ в Усть-Янском районе достались одному пользователю - СХПК «Янское рыборазводное хозяйство». Во всех случаях разница между начальной и конечной ценой лота не превышала 10%.

Fishnews