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Рыбоохране открыли доступ в заказники ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 12 особо охраняемых природных территориях запрещалось пускать для проверок полицию, рыбоохрану и лесничих. Должностную инструкцию исправили после вмешательства прокуратуры.

Запрет содержался в должностной инструкции 34 сотрудников бюджетного учреждения «Объединенная Дирекция ООПТ». Она управляла 4 заказниками и 8 памятниками природы в округе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры ХМАО – Югры, этот запрет противоречил ряду федеральных законов и других нормативных актов федерального и регионального значения. После протеста природоохранной прокуратуры, направленного в адрес директора учреждения, должностную инструкцию привели в соответствие с законодательством.

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