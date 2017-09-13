Рыбоохране открыли доступ в заказники ХМАО

«Атлантида» готовится в поход к берегам Африки Осеннюю программу экспедиционных исследований АтлантНИРО завершат рейсы больших НИС «Атлантида» и «Атлантниро». Первое из них займется исследованиями в зоне Марокко, второе проведет траловую съемку в Балтийском море.

Что может показать путина пелагических рыб 2017? Представители отрасли высказали Fishnews свои мнения о возможностях промысла сайры, скумбрии и иваси в текущем году, а также о долгосрочных планах использования этих ресурсов. При освоении новых объектов компании планируют учесть опыт прошлых лет.

Четырнадцать озер Якутии обрели пользователей В Республике Саха (Якутия) по итогам аукциона распределили 14 участков под индустриальную аквакультуру. На них можно выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку, карася, щуку.

Как построить российское судно? Сейчас требования по локализации при строительстве флота определяют две разные нормы. Официальных разъяснений – на какую нужно ориентироваться при закладке судна под инвестквоты – бизнес пока не получил, отмечает заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» Сергей Сенников.

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к выставке рыбной индустрии С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.

Правительство рассмотрит законопроект об участках для ЛРЗ Минсельхоз предлагает внести законодательные изменения, которые позволят лососевым рыбоводным заводам получить рыбоводные участки без торгов. На заседании 13 сентября проект рассмотрит правительство.

Браконьеры Камчатки не сдаются без боя В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.

Гигантская треска попалась рыбакам в Баренцевом море В Баренцевом море поймали треску длиной 147 см и массой 35,8 кг. Экземпляр передали для исследований в Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.

Фарерских поставщиков настраивают на новые требования Россельхознадзор довел до фарерской стороны требования нового техрегламента ЕАЭС. Два ветеринарных ведомства договорились оперативно обмениваться информацией в случае нарушений по листериям.