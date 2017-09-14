РЖД объявила о скидках для рыбы

14 сентября 2017 года
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
Фестиваль «Море жизни», который пройдет в Петропавловске-Камчатском 23 сентября, начнется с экологического шествия. Среди школ края пройдет конкурс на лучшую колонну.
Проект, который должен устранить расхождения в правилах прибрежного рыболовства после 2019 г., правительство внесло в Госдуму в весеннюю сессию, после этого рассмотрение переносилось.
В рамках Международного рыбопромышленного форума российские производители оборудования для рыбопереработки намерены поднять вопрос о создании образовательных инжиниринговых центров для подготовки специалистов рыбной отрасли.
В Находке задержан молодой человек, собиравший трепанга и гребешка на чужом участке аквакультуры. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.
Министерство сельского хозяйства считает необходимым расширить функции Россельхознадзора по контролю за работой ветслужб регионов. Эту тему министр Александр Ткачев поднял на «правительственном часе» в Госдуме.
К 12 сентября российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке более 10,4 тыс. тонн сайры, скумбрии и сардины - в прошлом году это было 5,8 тыс. тонн. Для точности наведения флота возродили авиаучетные наблюдения.
13 сентября 2017 года
Осеннюю программу экспедиционных исследований АтлантНИРО завершат рейсы больших НИС «Атлантида» и «Атлантниро». Первое из них займется исследованиями в зоне Марокко, второе проведет траловую съемку в Балтийском море.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 12 особо охраняемых природных территориях запрещалось пускать для проверок полицию, рыбоохрану и лесничих. Должностную инструкцию исправили после вмешательства прокуратуры.
Представители отрасли высказали Fishnews свои мнения о возможностях промысла сайры, скумбрии и иваси в текущем году, а также о долгосрочных планах использования этих ресурсов. При освоении новых объектов компании планируют учесть опыт прошлых лет.