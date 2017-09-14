14 сентября 2017 года

РЖД объявила о скидках для рыбы

Правление ОАО «РЖД» приняло решение о понижающем коэффициенте 0,94 к тарифам на внутрироссийские перевозки свежей, охлажденной и свежемороженой рыбы. Речь идет о транспортировках со станций Дальневосточной железной дороги.

Это скидка в 6%, сообщили Fishnews в пресс-службе госкомпании. Отмечено, что решение принято для того, чтобы привлекать дополнительные объемы грузов.

Кроме того, вводится дополнительный коэффициент 0,921 (скидка – 7,9%), который будет действовать после превышения суммарного объема перевозок рыбы на этом направлении: в сентябре 2017 г. – 50,5 тыс. тонн, в октябре – 66 тыс. тонн, в ноябре – 66 тыс. тонн, в декабре – 85 тыс. тонн.

«В таком случае общий понижающий коэффициент составит 0,866 (скидка – 13,4%). Эти тарифные условия сохранятся до конца текущего года», - заявили в пресс-службе.

РЖД с 2013 г. имеет право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках «тарифного коридора», определенного государственным регулятором.

Fishnews