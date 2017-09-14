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Квотам нашли покупателей

Квотам нашли покупателей

На торги, проходившие в Москве 11-12 сентября, было выставлено 40 лотов – доли квот для промысла в Дальневосточном и Северном бассейнах. В аукционе участвовало более 50 рыбохозяйственных организаций.

Организатором аукциона выступило Росрыболовство. Как рассказали в пресс-службе ведомства, по итогам торгов в федеральный бюджет поступит более 377 млн рублей.

Большая часть выставленных на аукцион долей квот – для промысла в Дальневосточном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews. Уже размещен протокол торгов. Победу по долям квот на вылов камбал в Западно-Камчатской подзоне одержали компании «Гранис», МБТФ, «Северные промыслы», РК им. Ленина, в Северо-Курильской зоне – «Гранис». Это лимиты для осуществления промышленного рыболовства. Наибольшую цену за доли квот камбал в режиме «прибрежки» в Карагинской подзоне предложил РК им. Ленина.

По терпугам выставлялись доли квот для промышленного рыболовства в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах и Северо-Курильской зоне. Лучшим здесь оказалось предложение «Росрыбфлота». Эта же компания, судя по протоколу, станет обладательницей долей квот на вылов морского окуня в Северо-Курильской зоне для промышленного рыболовства и «прибрежки».

Ресурсы трубача Западно-Сахалинской подзоны смогут получить «Комсомольскрыбпром», «Севрыбфлот» и МБТФ.

Большое количество лотов было представлено по треске. Лучшую цену за право добывать этот объект в режиме прибрежного рыболовства в Западно-Камчатской подзоне предложили «Кристалл Плюс», «Сфера Марин» и «Муссон-ДВ», в Западно-Сахалинской подзоне – «Рускор», в Камчатско-Курильской подзоне – «Сигма Марин Технолоджи», в подзоне Приморье – «Акватехнологии», в Чукотской зоне – «Росрыбфлот».

Доли квот на вылов сельди в Западно-Сахалинской подзоне сможет получить компания «Прибой-Восток», за право добычи сельди в Северо-Охотоморской подзоне лучшую цену предложил «Востокинвест».

На Северном бассейне лучшее ценовое предложение по долям квот на вылов трески и пикши в Баренцевом море в режиме «прибрежки» оказалось у компании «Вирма».

Fishnews

НазадМетки: москваросрыболовство

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