18 сентября 2017 года

Андрей Филимонов: Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов

Значительная часть нарушений в области рыболовства допускается из-за недостаточного знания требований в этой сфере, отмечает заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей Филимонов.

«Капитанам рыбопромысловых судов следует обратить внимание на полноту и качество ведения регламентируемого перечня документации», – подчеркнул замначальника Пограничного управления в интервью Fishnews.

Андрей Филимонов также рассказал о борьбе с незаконным промыслом, который осуществляют «подфлажники». «Комплекс мероприятий, которые пограничные органы проводят по противодействию ННН-промыслу, в значительной степени повлиял на снижение активности браконьеров, работающих под «удобными» флагами», – обратил внимание заместитель начальника ПУ.

Он отметил роль межправительственных соглашений, которые перекрывают путь браконьерским морепродуктам в порты Южной Кореи и Японии. В результате, по словам Андрея Филимонова, значительная часть недобросовестных добытчиков водных биоресурсов Дальнего Востока отказалась от использования судов-«подфлажников».

«Кроме того, благодаря работе пограничников по защите водных биоресурсов, которая осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными ведомствами, за последние десять лет в подзоне Приморье восстановлена до промышленных объемов популяция краба-стригуна опилио. Сейчас добыча этого объекта разрешена», – заявил собеседник Fishnews.

Однако, добавил он, тенденция незаконного лова, который ведут в российской экономзоне иностранные граждане, сохраняется.

«Существенным фактором, негативно влияющим на обстановку в морском пограничном пространстве, остаются заходы судов КНР и КНДР в территориальное море и исключительную экономзону России для незаконного лова биоресурсов – кальмара, краба», – рассказал Андрей Филимонов.

Он отметил, что для борьбы с такими нарушениями сотрудники погрануправления постоянно проводят профилактические мероприятия, в том числе с использованием дипломатических каналов.

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