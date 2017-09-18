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Россельхознадзор рассказал о решении вопроса с «сертификатами здоровья»

Россельхознадзор в сентябре направил корейской стороне проект «сертификата здоровья» на экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на территории Кореи.

Российские ассоциации и хозяйствующие субъекты неоднократно обращались в Россельхознадзор с просьбой решить проблему ветеринарной сертификации российской рыбопродукции, которая с районов промысла направляется в Республику Корея и затем, после временного хранения и перегрузки, экспортируется в страны ЕС.

В связи с этим федеральная служба подготовила проект специального «сертификата здоровья». В апреле он был направлен в компетентный орган Южной Кореи – Министерство морских дел и рыболовства (MOF), сообщили в пресс-службе Россельхознадзора в ответ на запрос Fishnews.

В сертификате российское ведомство гарантирует безопасность продукции и выполнение требований как Республики Корея, так и ЕС. В связи с этим, полагают в Россельхознадзоре, согласование такого документа с корейской стороной позволит корейскому компетентному органу беспрепятственно сертифицировать российскую продукцию для поставок в Европейский союз.

В августе MOF направил в российское ведомство проект сертификата со своими правками. Министерство сообщило, что Национальная служба управления качеством рыбной продукции (NFQS) оформляет «сертификаты здоровья» ЕС на партии из России, выгружаемые и перегружаемые в Корее, для дальнейшего экспорта в ЕС. При этом MOF указало на нормативно-правовые акты Евросоюза, касающиеся сертификации рыбной продукции, поступающей в ЕС не напрямую, а через третьи страны.

В дальнейшем Россельхознадзор и корейская сторона в рабочем порядке согласовывали текст сертификата. Окончательный завизированный Россельхознадзором вариант был направлен в Департамент рыбохозяйственной инфраструктуры и политики в области аквакультуры MOF письмом от 1 сентября.

«По имеющейся неофициальной информации, ожидается согласование сертификата корейской стороной в период с 18 по 22 сентября текущего года», – отметили в пресс-службе. В Россельхознадзоре также сообщили, что корейская сторона согласилась на внедрение соответствующей системы до 1 января 2018 г.

Ранее также предлагалось выдавать «сертификаты здоровья» без указания страны назначения. Но такой вариант не предполагается, так как это противоречит международному и национальному законодательству в области ветеринарии, уточнили в пресс-службе.

Fishnews

НазадМетки: аквакультуракореяроссельхознадзор

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