19 сентября 2017 года

Аквафермера обязали пускать рыбаков на участок

В Ростовской области суд обязал рыбовода не препятствовать спортивно-любительской рыбалке на своем участке. Запретить позволили только лов выращиваемых видов.

Прокуратура Зерноградского района в ходе проверки установила, что пользователь участка для товарного рыбоводства разместил вблизи РВУ таблички о запрете любительской и спортивной рыбалки.

Районный прокурор счел этот запрет не основанным на законе и обратился в суд, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Истец потребовал обязать индивидуального предпринимателя не чинить препятствия для любительского и спортивного рыболовства. А именно - демонтировать таблички с запретом рыбалки. По мнению прокуратуры, пользователь может запретить только лов выращиваемых им видов (карпа, белого амура и толстолоба) в районе рыбоводного участка.

Зерноградский райсуд удовлетворил иск. Постановление не вступило в законную силу.

Fishnews