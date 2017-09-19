Аквафермера обязали пускать рыбаков на участок

19 сентября 2017 года
Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.
С января по август рыбаки Ненецкого автономного округа поймали 11,7 тыс. тонн, освоив годовые квоты по региону более чем на 70%. Большую часть улова добыл новый траулер «Печора».
Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.
На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге «Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот.
Правительство должно проанализировать, как соблюдаются интересы государства при уплате арендных платежей за пользование инфраструктурой в портах. Также должен появиться механизм использования инвестиционного портового сбора.
Российская Федерация намерена стать полноправным членом Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). Это позволит стране принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Роспотребнадзору использовать при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре контрольную закупку.
18 сентября 2017 года
Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области запретили ввоз 20 тонн плотвы из Казахстана. «Обратный билет» рыбе выписали из-за отсутствия маркировки.
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.
В Ненецком автономном округе очищают озеро Качгорт от брошенных судов, уже утилизировано 16 объектов из 23. Также подрядчики благоустроят прибрежную территорию.