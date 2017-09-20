20 сентября 2017 года

Контролеры сосредоточатся на сокращении вреда

Уже со следующего года все надзорные ведомства должны перейти на такой ключевой показатель эффективности, как сокращение причиненного вреда. При этом бюджетные ассигнования на всю систему контроля и надзора надо оптимизировать, считает министр РФ Михаил Абызов.

Следующий год станет ключевым в перестройке работы надзорных органов, заявил министр РФ Михаил Абызов. «Основные направления политики мы сформировали, обеспечили их нормативно. Сейчас крайне важно, как это будет реализовываться в конкретных ведомствах и, самое главное, «на земле» - в регионах», - цитирует министра пресс-служба Открытого правительства.

Рано или поздно, напомнил Михаил Абызов, у инспектора должно появиться два показателя эффективности: сокращение ущерба и вреда и качество развития бизнеса в соответствующей отрасли. Начиная со следующего года все надзорные ведомства будут руководствоваться таким КПЭ, как сокращение причиненного вреда, а показатели, характеризующие количество штрафов и проверок, останутся лишь индикаторами для отслеживания нагрузки на инспекторский состав. При этом расход бюджетных ассигнований на всю систему контроля и надзора, по мнению министра, нужно оптимизировать.

Михаил Абызов обратил внимание на то, что контрольно-надзорная система огромна: 125 тыс. человек работают в контроле и надзоре на федеральном и региональном уровнях. Подавляющее большинство из них, 90 тысяч, - в федеральных надзорных ведомствах. «В структуре правительства функционируют 44 ведомства, которые обладают надзорными полномочиями. Порядка 190 видов контроля и надзора проверяют выполнение 2 млн требований», - сказал министр.

Как уже сообщал Fishnews, в рамках реформы контроля и надзора определено восемь приоритетных направлений. Это переход на риск-ориентированный подход; создание системы оценки результативности и эффективности контроля и надзора; усиление профилактики нарушений; систематизация требований, выполнение которых проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупции; информатизация госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

Fishnews