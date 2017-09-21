21 сентября 2017 года

Отрыв по уловам сократился

К 20 сентября российские пользователи освоили 3,66 млн тонн водных биоресурсов - на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 11 сентября прибавка составляла 1,1%.

В Дальневосточном бассейне поймано 2,466 млн тонн, что на 11,1 тыс. тонн ниже уровня 2016 г. Промысел минтая принес 1,44 млн тонн (+1,6 тыс. тонн к показателю на отчетную дату прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов достиг 443,4 тыс. тонн (+7,9 тыс. тонн). На промысле трески добыто 323,3 тыс. тонн, прибавка - 11,1 тыс. тонн. Вылов пикши снизился к уровню 2016 г. на 8,7 тыс. тонн – до 81,3 тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море составил 54,5 тыс. тонн (-0,2 тыс. тонн). На промысле шпрота добыто 30,7 тыс. тонн, по сравнению с результатом на отчетную дату прошлого года, уловы выросли на 3,4 тыс. тонн. Балтийской сельди поймано 15,8 тыс. тонн (-2,6 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбопромышленники освоили 59,3 тыс. тонн, что ниже уровня 2016 г. на 12,7 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составляет 27,4 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн). Тюльки освоено 5,3 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне общий вылов вырос на 0,9 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37,8 тыс. тонн. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн). Уловы крупных и мелких пресноводных видов сократились на 0,3 тыс. тонн - до 15,5 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств отечественные суда освоили 319,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, показатель увеличился на 25,8 тыс. тонн к уровню прошлого года. Прибавку обеспечил главным образом вылов в водах Марокко.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 228,9 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 13 тыс. тонн. Увеличились уловы в районах регулирования НЕАФК и ЮТО.

Fishnews