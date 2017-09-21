21 сентября 2017 года

В кемеровскую ТОР пришла форель

Завод по выращиванию радужной форели открылся в рамках ТОР «Юрга» в Кемеровской области. К объектам воспроизводства затем планируется добавить осетра, муксуна, тиляпию. А на третьем этапе – запустить завод по выпуску комбикормов.

На территории опережающего социально-экономического развития «Юрга» (ТОР, ТОСЭР «Юрга») открылся завод по производству товарной форели. На предприятии планируется выпускать более 80 тонн рыбы ежемесячно. Реализация первых партий товарной рыбы намечена на конец 2017 г. На следующем этапе развития предполагается выращивать до 10 различных пород рыб, в первую очередь осетра, муксуна, тиляпию.

Объем инвестиций на первом этапе строительства составил около 750 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Плановый объем выпускаемой продукции – 1007 тонн рыбы в год.

В 2018 г. планируется строительство второй очереди. Ежегодно комплекс будет производить 2,5 тыс. тонн рыбы.

Fishnews