Оздоровление Волги стало спецпроектом

25 сентября 2017 года
В экологическом фестивале «Море жизни» на Камчатке участвовало около 4 тыс. жителей региона. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.
22 сентября 2017 года
Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.
Меры по поддержке рыбопереработки реализуют в Камчатском крае. Инвестиционный совет принял решение о признании масштабным проекта по строительству перерабатывающего завода в Олюторском районе. Инвестор сможет получить землю без торгов.
21 сентября 2017 года
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
Роспотребнадзор, по новому законопроекту, получает возможность проводить контрольные закупки. Этот механизм позволит в том числе следить за качеством рыбы на прилавках, заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.
В Республике Карелия до конца года планируется создать национальный парк «Ладожские шхеры». В этом районе обитает «краснокнижная» нерпа, нерестятся ценные виды рыб.
25 сентября 2017 года
Федеральная служба безопасности обновила административный регламент по выдаче пропусков в пограничную зону, разрешений на работу в ней, а также работу в российской части пограничных рек, озер, где действует пограничный режим.
В столице Приморья проходит сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия принимает такое мероприятие в четвертый раз.
В экологическом фестивале «Море жизни» на Камчатке участвовало около 4 тыс. жителей региона. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.
В Башкирии вынесли приговор охраннику природного парка «Иремель». За попытку рыбалки на ООПТ мужчина получил 5 месяцев исправительных работ с конфискацией снастей.
22 сентября 2017 года
Технический регламент по безопасности рыбной продукции вступил в силу с 1 сентября. Однако, по мнению технологов рыбного производства, обилие пробелов, неточностей и ошибок в документе может запутать и производителя, и потребителя.
Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.
Росрыболовство 1-3 ноября проведет аукцион по реализации квот в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров. На торги выставят право добывать ставриду, камбал, минтая, треску, краба-стригуна красного, северную креветку – всего 59 лотов.
За 19 лет специалисты ООО «Технологическое оборудование» реализовали уже свыше 100 проектов в сфере рыбопереработки. В этом году дальневосточная компания вновь готова представить свои разработки и реализованные проекты на выставке «Агропродмаш» в октябре.
Закрытие промысла в Хабаровском крае, по решению комиссии, будет проходить с 21 по 24 сентября, начиная с Амурского лимана и далее вверх по реке. По информации самих рыбаков, выше Николаевского района предприятия не смогли полностью освоить выделенные объемы из-за низкой интенсивности хода лосося.
Мурманские депутаты предлагают закрепить за рыбаками-любителями право на реализацию добычи. Парламентарии считают, что это пойдет на пользу как жителям прибрежных сел, так и ассортименту магазинов.