25 сентября 2017 года

Оздоровление Волги стало спецпроектом

Заниматься сохранением реки Волги власти собираются в рамках приоритетного проекта сроком до конца 2025 г. Одно из направлений – защита уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы.

Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга». Сокращенное название – «Оздоровление Волги». Воплощать проект в жизнь планируется до конца 2025 г. Куратором назначен вице-премьер Александр Хлопонин, сообщает корреспондент Fishnews.

Цель – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки. Для этого предполагается добиться, чтобы сброс загрязненных стоков в водные объекты Волжского бассейна сократился не менее чем на 80%, и проводить мероприятия по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.

По сохранению уникальной системы поймы предусматривается целый ряд мероприятий. Это расчистка ериков Аверкин, Дегтярный, Дударев, Нарезной, Жерновой, Верблюд (Затонский) в Волгоградской области. Расчистка протоки Царев в Астраханской области, а также расчистка и дноуглубление Зареченского, Лиманского, Восточненского водных трактов. Предусматривается расчистка 200 км нерестовых каналов рыбоходов.

Работа будет осуществляться через региональные проекты по сохранению и предотвращению загрязнения Волги.

Fishnews