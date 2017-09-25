25 сентября 2017 года

Пропуск в погранзону будут выдавать по новому регламенту

Федеральная служба безопасности обновила административный регламент по выдаче пропусков в пограничную зону, разрешений на работу в ней, а также работу в российской части пограничных рек, озер, где действует пограничный режим.

Приказом от 7 августа 2017 г. № 455 ФСБ России утвердила новый административный регламент, определяющий порядок работы по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне. В этом же документе описывается, как должна осуществляться выдача разрешений на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый административный регламент вступит в силу с 1 января 2017 г. Прежний документ – от 13 ноября 2012 г. № 572 – будет признан утратившим силу.

Fishnews