25 сентября 2017 года

Участки для лосося выставили на торги

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по распределению рыбоводных участков для лососеводства. На торги выставлено два РВУ – на Итурупе и Сахалине.

Аукцион по закреплению рыбоводных участков для пастбищной аквакультуры планируется провести 7 ноября в Южно-Сахалинске. Сбор заявок стартовал 26 сентября и должен завершиться 30 октября. Извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается два лота. Первый включает часть акваторий рек Вольная и Руза на Сахалине. Второй – ручей Корсунь, часть акваторий озера Благодатное и одноименной реки на Курилах. Участки предназначены для воспроизводства тихоокеанских лососей.

Fishnews