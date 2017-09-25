Участки для лосося выставили на торги

25 сентября 2017 года
Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.
Круглый стол, посвященный аквакультуре, пройдет во второй день Международного конгресса рыбаков, 6 октября. Планируется поднять тему страхования в отрасли.
В столице Приморья проходит сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия принимает такое мероприятие в четвертый раз.
22 сентября 2017 года
Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.
Росрыболовство 1-3 ноября проведет аукцион по реализации квот в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров. На торги выставят право добывать ставриду, камбал, минтая, треску, краба-стригуна красного, северную креветку – всего 59 лотов.
За 19 лет специалисты ООО «Технологическое оборудование» реализовали уже свыше 100 проектов в сфере рыбопереработки. В этом году дальневосточная компания вновь готова представить свои разработки и реализованные проекты на выставке «Агропродмаш» в октябре.
25 сентября 2017 года
Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.
В Бурятии полицейские за пять дней задержали шестерых подозреваемых в незаконной добыче омуля. Изъято около 400 экземпляров ценной рыбы, промышленные сети и лодки с моторами.
В рыбной отрасли происходят большие изменения: внедряется механизм инвестквот, вступил в силу техрегламент ЕАЭС, завершается отладка электронного промжурнала. Своим мнением о нововведениях с Fishnews поделился директор компании «Интеррыбфлот» Руслан Закревский.
Круглый стол, посвященный аквакультуре, пройдет во второй день Международного конгресса рыбаков, 6 октября. Планируется поднять тему страхования в отрасли.
Федеральная служба безопасности обновила административный регламент по выдаче пропусков в пограничную зону, разрешений на работу в ней, а также работу в российской части пограничных рек, озер, где действует пограничный режим.
Заниматься сохранением реки Волги власти собираются в рамках приоритетного проекта сроком до конца 2025 г. Одно из направлений – защита уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы.
В столице Приморья проходит сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия принимает такое мероприятие в четвертый раз.
В экологическом фестивале «Море жизни» на Камчатке участвовало около 4 тыс. жителей региона. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.
В Башкирии вынесли приговор охраннику природного парка «Иремель». За попытку рыбалки на ООПТ мужчина получил 5 месяцев исправительных работ с конфискацией снастей.
22 сентября 2017 года
Технический регламент по безопасности рыбной продукции вступил в силу с 1 сентября. Однако, по мнению технологов рыбного производства, обилие пробелов, неточностей и ошибок в документе может запутать и производителя, и потребителя.