Рыбных «зайцев» высадили с теплохода в Коми

26 сентября 2017 года
Минсельхоз предлагает повысить таксы для взыскания ущерба, причиненного уничтожением или незаконной добычей водных биоресурсов. Например, по калуге – до 269 тыс. рублей.
Всех виды госконтроля в морских портах должны перейти на безбумажные технологии – об этом говорится в обновленной дорожной карте по таможенному администрированию.
На Сахалине 27 сентября пройдет первая открытая стратегическая сессия, посвященная рыбопромышленному комплексу региона. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки «Рыбная индустрия».
Россельхознадзор приглашает задать вопросы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Заместитель руководителя Николай Власов лично ответит на все обращения, обещают в федеральной службе.
В Курганской области по итогам аукциона распределены 18 участков для пастбищной аквакультуры. Они будут закреплены за пользователями на 25 лет.
25 сентября 2017 года
Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.
26 сентября 2017 года
В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.
Камчатский фестиваль в защиту морских млекопитающих «Море жизни» стал финалистом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ДФО и СФО.
Минсельхоз предлагает повысить таксы для взыскания ущерба, причиненного уничтожением или незаконной добычей водных биоресурсов. Например, по калуге – до 269 тыс. рублей.
В рамках международного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге рыбопромышленные предприятия Республики Карелия объявили о возрождении бренда «Карельский рыболовный флот».
Физиологическое состояние тюльки Азовского моря в период летнего нагула специалисты АзНИИРХ в целом оценили как хорошее. Ученые предполагают, что благоприятные условия осенью и зимой поспособствуют качественному нересту в будущем году.
Всех виды госконтроля в морских портах должны перейти на безбумажные технологии – об этом говорится в обновленной дорожной карте по таможенному администрированию.
На Сахалине 27 сентября пройдет первая открытая стратегическая сессия, посвященная рыбопромышленному комплексу региона. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки «Рыбная индустрия».
Россельхознадзор приглашает задать вопросы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Заместитель руководителя Николай Власов лично ответит на все обращения, обещают в федеральной службе.
В Курганской области по итогам аукциона распределены 18 участков для пастбищной аквакультуры. Они будут закреплены за пользователями на 25 лет.
25 сентября 2017 года
Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.