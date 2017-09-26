26 сентября 2017 года

Рыбных «зайцев» высадили с теплохода в Коми

В Республике Коми из незаконного оборота изъяли более 3 тонн рыбы и рыбной продукции – лосося, ряпушки, сига, пеляди. Товары перевозили по Печоре в трюме теплохода.

Транспортировку рыбы и рыбопродукции без ветеринарно-сопроводительных документов и маркировочных этикеток выявили в ходе рейда инспекторы рыбоохраны, полицейские и сотрудники Россельхознадзора.

В районе села Усть-Цильма они остановили и досмотрели теплоход. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, в трюме нашли 478 кг атлантического лосося, 1204 кг свежей и 500 кг соленой ряпушки, 800 кг соленого сига, 300 кг пеляди.

Происхождение рыбы и законность ее нахождения на борту собираются выяснить в рамках административного расследования.

Fishnews