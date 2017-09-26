26 сентября 2017 года

Рыбоводный бизнес Зауралья получил новые озера

В Курганской области по итогам аукциона распределены 18 участков для пастбищной аквакультуры. Они будут закреплены за пользователями на 25 лет.

Организатором торгов выступило Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Аукцион состоялся 21 сентября в Тюмени. Как сообщает корреспондент Fishnews, торги позволяют закрепить за пользователями озера Малое Круглое, Долгое (в Куртамышском районе), Конанерское, Масляное, Сутормино, Кислое, Миновное, Мосток, Хомутинка, Ковалево, Хлупово, Ишкыштау, Яланское, Малое Охало, Долгое (в Целинном районе), Жужковатое, Круглово, Статун. Все участки предназначены для пастбищного рыбоводства.

Fishnews