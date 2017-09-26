Контроль в морских портах уйдет от бумаги

26 сентября 2017 года
Камчатский фестиваль в защиту морских млекопитающих «Море жизни» стал финалистом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ДФО и СФО.
Минсельхоз предлагает повысить таксы для взыскания ущерба, причиненного уничтожением или незаконной добычей водных биоресурсов. Например, по калуге – до 269 тыс. рублей.
Россельхознадзор приглашает задать вопросы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Заместитель руководителя Николай Власов лично ответит на все обращения, обещают в федеральной службе.
В Республике Коми из незаконного оборота изъяли более 3 тонн рыбы и рыбной продукции – лосося, ряпушки, сига, пеляди. Товары перевозили по Печоре в трюме теплохода.
25 сентября 2017 года
В рыбной отрасли происходят большие изменения: внедряется механизм инвестквот, вступил в силу техрегламент ЕАЭС, завершается отладка электронного промжурнала. Своим мнением о нововведениях с Fishnews поделился директор компании «Интеррыбфлот» Руслан Закревский.
Заниматься сохранением реки Волги власти собираются в рамках приоритетного проекта сроком до конца 2025 г. Одно из направлений – защита уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы.
26 сентября 2017 года
В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.
Камчатский фестиваль в защиту морских млекопитающих «Море жизни» стал финалистом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ДФО и СФО.
Минсельхоз предлагает повысить таксы для взыскания ущерба, причиненного уничтожением или незаконной добычей водных биоресурсов. Например, по калуге – до 269 тыс. рублей.
В рамках международного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге рыбопромышленные предприятия Республики Карелия объявили о возрождении бренда «Карельский рыболовный флот».
Физиологическое состояние тюльки Азовского моря в период летнего нагула специалисты АзНИИРХ в целом оценили как хорошее. Ученые предполагают, что благоприятные условия осенью и зимой поспособствуют качественному нересту в будущем году.
На Сахалине 27 сентября пройдет первая открытая стратегическая сессия, посвященная рыбопромышленному комплексу региона. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки «Рыбная индустрия».
Россельхознадзор приглашает задать вопросы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Заместитель руководителя Николай Власов лично ответит на все обращения, обещают в федеральной службе.
В Курганской области по итогам аукциона распределены 18 участков для пастбищной аквакультуры. Они будут закреплены за пользователями на 25 лет.
В Республике Коми из незаконного оборота изъяли более 3 тонн рыбы и рыбной продукции – лосося, ряпушки, сига, пеляди. Товары перевозили по Печоре в трюме теплохода.
25 сентября 2017 года
Вопросами улучшения деятельности комиссий, регулирующих добычу анадромных видов рыб, займется специальная рабочая группа. Также в Росрыболовстве подумают над запретом отдельных орудий лова.