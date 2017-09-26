26 сентября 2017 года

Контроль в морских портах уйдет от бумаги

Всех виды госконтроля в морских портах должны перейти на безбумажные технологии – об этом говорится в обновленной дорожной карте по таможенному администрированию.

Правительство актуализировало дорожную карту «Совершенствование таможенного администрирования». Изменения предусмотрены распоряжением от 15 сентября 2017 г. № 1978.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется внести в российское законодательство изменения, направленные на исключение бумажного документооборота при осуществлении всех видов госконтроля в морских портах.

Предусматривается, что ведомства проведут эксперимент по переходу на безбумажный документооборот при контроле в морских пунктах пропуска. Исполнители – ФТС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Срок – декабрь 2017 г.

Власти должны подготовить предложения по организации работы таким образом, чтобы проверки товаров не дублировались.

Сдвинуты сроки внедрения системы управления рисками при ветеринарном, карантинном фитосанитарном, санитарно-карантинном контроле. Теперь это ноябрь 2017 г. (ранее – июнь 2016 г.).

Fishnews