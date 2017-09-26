26 сентября 2017 года

Азовская тюлька хорошо нагулялась

Физиологическое состояние тюльки Азовского моря в период летнего нагула специалисты АзНИИРХ в целом оценили как хорошее. Ученые предполагают, что благоприятные условия осенью и зимой поспособствуют качественному нересту в будущем году.

Тюлька - самая массовая планктоноядная рыба Азовского моря. Нерестится в основном в возрасте двух лет и старше в мае-июне в Таганрогском заливе. Нагуливается тюлька во вторую половину лета и осенью в море; зимует, образовав плотные косяки, в центральной его части.

Чтобы успешно перезимовать и отнереститься, рыбе важно накопить побольше жира в нагульный период. Его содержание в теле тюльки подвержено значительным колебаниям в зависимости от сезона, возраста, физиологического состояния, стадии зрелости гонад, кормовой базы и других факторов.

Динамику содержания жира в тюльке много лет исследует лаборатория прикладной физиологии и биохимии Азовского НИИ рыбного хозяйства. По жирности ученые оценивают жизнеспособность рыбы на уровне популяции.

В июле-августе были отобраны пробы в Таганрогском заливе и собственно в Азовском море. Для качественной оценки нагула специалисты соотнесли сравнительный анализ жиронакопления с показателями, полученными более чем за десять лет исследований.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, в начале нагульного периода (июле) содержание жира в теле тюльки из Таганрогского залива колебалось от 3,3 до 21%, в Азовском море – от 11,8 до 16,4%. В среднем жирность тюльки Таганрогского залива составляла 14,4%, Азовского моря – 15,8%. Для Азовского моря показатели жирности незначительно отставали от среднемноголетних значений, для Таганрогского залива, напротив, превышали такие показатели. По полученным данным можно сказать, что условия нагула в заливе и в море в этом году не отличались, отметили в институте.

В середине нагульного периода – в августе – различия в жирности тюльки из популяций в Таганрогском заливе и открытом море проявились значительно четче. В Таганрогском заливе сложились хорошие условия для нагула рыб всех возрастов. Содержание жира в теле варьировало от 5,9 до 36,9% - значительно больше среднемноголетних значений. В открытом море диапазон содержания жира в теле обследованных рыб был ниже, чем у экземпляров из Таганрогского залива, и составлял от 6 до 26,4%. В среднем содержание жира у тюльки из Таганрогского залива в августе составляло 25,7%, из Азовского моря – 17,4%. В предыдущем году этот показатель был на уровне 14,4 и 17,9% соответственно. Качество нагула в Азовском море в августе отвечало данным многолетних наблюдений.

Как и ожидали ученые, жирность тюльки младшевозрастных групп на протяжении лета была ниже, чем старшевозрастных.

Таким образом, физиологическое состояние тюльки из разных районов Азовского моря в период активного нагула 2017 г. в целом можно оценить как хорошее, резюмировали в АзНИИРХ. Специалисты предполагают, что благоприятные условия в осенне-зимний период будут способствовать качественному нересту в будущем году.

Fishnews