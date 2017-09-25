26 сентября 2017 года

Узнать браконьеров Приморья поможет мобильное приложение

В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.

За пять лет работы национального парка угроза от браконьеров значительно снизилась. Если в 2012 г. на охраняемой территории было зафиксировано 362 нарушения, то за последний год - уже 208 случаев. Этому способствовало усиление режима охраны в заповедных лесах, оснащение инспекторов современной техникой и снаряжением, а также внедрение инновационных технологий, отмечают в ФГБУ «Земля леопарда».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения, разработка нового проекта стала очередным ноу-хау сотрудников нацпарка. На автономном сервере «Земли леопарда» хранится центральная база данных, на смартфонах и планшетах инспекторов (на Android'е) - авторизованное мобильное приложение. Через специальную программу охранники ООПТ получают доступ к огромному количеству информации, собранному за многие годы борьбы с браконьерством.

В случае обнаружения нарушителя, который ранее уже оказывался в поле зрения инспекторов, программа помогает идентифицировать незваного гостя даже при отсутствии у него каких-либо документов. Приложение способно предоставить все данные об истории незаконных визитов задержанного на охраняемую территорию, фото и координаты правонарушений на карте. По мнению инспекторов, такая оптимизация процесса значительно ускорит оформление протоколов, а также упростит анализ правонарушений.

«Одно из важнейших преимуществ системы – возможность работы с базой данных удаленно, непосредственно во время патрулирования, – подчеркнул заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома. – Естественно, что такая программа имеет сразу несколько уровней защиты. Как и центральный сервер, приложения полностью автономны и работают без доступа к сети, что особенно актуально в условиях отсутствия мобильной связи в лесу. Для безопасности данные на пользовательских устройствах способны самоуничтожаться при обнаружении попыток получить доступ третьими лицами или в случае утери устройства. При этом система проста в технических вопросах для пользователей и разработана специально для «Земли леопарда».

Электронный банк наполняют данными обо всех правонарушениях, совершенных в лесах Хасанского района Приморья с 2011 по 2017 гг. В специальных таблицах будет указано кто, где, когда и при каких обстоятельствах вел браконьерский промысел или незаконно пересек границы заповедной территории, а также какие решения принял суд в отношении нарушителей. Ввести новую систему в строй планируют до конца этого года.

Fishnews