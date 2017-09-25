Новости

За жестокое убийство на рыбозаводе вынесли приговор

В Камчатском крае житель Иркутска получил 19 лет лишения свободы за убийство двух работников рыбозавода. Пьяный мужчина поджег общежитие со спящими людьми.

Камчатский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иркутянина, приехавшего в 2015 г. в дальневосточный регион на заработки. Тридцатилетнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц с особой жестокостью, общеопасным способом).

Следствие и суд установили, что с мая 2016 г. злоумышленник работал трактористом в компании «Фирма «Жупаново» в Елизовском районе. В ночь с 22 на 23 августа прошлого года пьяный мужчина шумел и мешал всем спать в общежитии рыбозавода. В конце концов двое рабочих выгнали хулигана из помещения.

Тракториста это оскорбило, и он решил отомстить, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Убедившись, что все заснули, злоумышленник поджег газовым баллоном одежду в коридоре деревянного общежития и, удостоверившись, что пламя хорошо разгорелось, пошел спать к себе в балок, не приняв мер к спасению людей.

«Он точно знал, что в общежитии находится около 30 человек, и, несмотря на опьянение, осознавал, что в результате поджога могут погибнуть все рабочие, а не только те, с которыми у него произошел конфликт», - отметили в краевой прокуратуре.

В результате пожара один рабочий погиб на месте от отравления угарным газом, другой скончался от ожогов в больнице через четыре месяца. Еще двое получили ожоги различной степени тяжести.

В судебном заседании подсудимый не признал вину в убийстве коллег. Он заявил, что не осознавал последствия своих действий, не желал кого-либо убивать, а просто хотел слегка навредить обидчикам.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, особую тяжесть совершенного преступления, обвинение просило дать подсудимому 20 лет лишения свободы. Суд приговорил поджигателя к 19 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в том числе первых пяти лет в тюрьме. После отсидки злоумышленника ждет ограничение свободы сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

По данным СМИ, мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть. Из мест лишения свободы вышел в 2015 г.

Fishnews

НазадМетки: уголовное дело

Похожие новости

25 сентября 2017 года

Омулю не дают спокойно нереститься

В Бурятии полицейские за пять дней задержали шестерых подозреваемых в незаконной добыче омуля. Изъято около 400 экземпляров ценной рыбы, промышленные сети и лодки с моторами.

14 сентября 2017 года

Полиция поймала «гостя» на морском огороде

В Находке задержан молодой человек, собиравший трепанга и гребешка на чужом участке аквакультуры. Ущерб оценили более чем в 30 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

13 сентября 2017 года

Браконьеры Камчатки не сдаются без боя

В Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на пограничника при досмотре лодки. По версии следствия, двое граждан нанесли правоохранителю удары и попытались выбросить его за борт.

12 сентября 2017 года

«Пираний» подозревают в чрезмерном аппетите

Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.

07 сентября 2017 года

По аквакультуре бьют безнаказанные грабежи

На сессии ВЭФ рыбоводы обратили внимание на отсутствие правовой базы для противодействия кражам гидробионтов. По мнению бизнеса, прежде всего необходимо сформировать эффективный механизм борьбы с грабителями.

29 августа 2017 года

Запрет не останавливает ловцов муксуна

В Салехарде полицейские и рыбоохрана при проверке «Газели» обнаружили почти 900 особей муксуна, добыча которого запрещена на Ямале. Ущерб от незаконного промысла превысил 374 тыс. рублей.

Лента новостей

27 сентября 2017 года

«Норебо» выходит в розницу с брендом Borealis

Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.

На помощь ловцам скумбрии и иваси придет НИС

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» в течение двух недель будет выполнять съемки пелагических объектов промысла в Южно-Курильском районе. Таким образом, специалисты расширяют научно-информационную поддержку на путине.

Правительство выпустило еще одно постановление по инвестквотам

Новый документ вышел по инвестиционным квотам. Правительство определило, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, должен распределяться между пользователями.

Алекс Раманаускас: Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу

Проблема использования жаберных сетей в Камчатском крае не теряет своей актуальности, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс Раманаускас. Он рассказал о своем видении решения вопроса.

Проблемы «рыбного» машиностроения поднимут на «Агропродмаше»

Круглый стол с участием представителей Росрыболовства, ОСК, Минпромторга, Минобрнауки и отраслевого бизнеса пройдет 11 октября на выставке «Агропродмаш-2017». Центральной темой станут проблемы машиностроения рыбохозяйственного назначения.

Экспортеры Вьетнама готовятся объявить бойкот браконьерам

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) пообещала выполнить требования Евросоюза по борьбе с ННН-промыслом. В противном случае республике грозят проблемы с поставками уловов за рубеж.

Икру для Сахалинрыбвода собирают сообща

К 26 сентября в Дальневосточном бассейне российские пользователи освоили 341 тыс. тонн лососей - на 7% выше уровня 2015 г. В Сахалинской области организована перевозка икры горбуши с частных рыбоводных заводов на государственные.

Корея проверит рыбных экспортеров России

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея собирается провести инспекцию российских предприятий и судов, зарегистрированных для экспорта рыбопродукции.

НАФО вышла на новый этап

Организация по рыболовству в Северо-Западной Атлантике провела первую сессию в соответствии с измененной конвенцией. На встрече был принят ряд важных решений, отмечают в Росрыболовстве.

26 сентября 2017 года

Узнать браконьеров Приморья поможет мобильное приложение

В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Андрей ФИЛИМОНОВ

Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов

Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей КОВАЛЕНКО

Бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры

Андрей КОВАЛЕНКО

Новый статус позволит работать эффективнее

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс РАМАНАУСКАС

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки

Алекс РАМАНАУСКАС

Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Образовательный стандарт теснее привязали к профессиональному

Все материалы

Крупным планом

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Запасы сардины-иваси, учтенные в 2017 г. в российских водах, существенно превышают данные прошлых лет

Что может показать путина пелагических рыб 2017?

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.