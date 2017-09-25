27 сентября 2017 года

За жестокое убийство на рыбозаводе вынесли приговор

В Камчатском крае житель Иркутска получил 19 лет лишения свободы за убийство двух работников рыбозавода. Пьяный мужчина поджег общежитие со спящими людьми.

Камчатский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иркутянина, приехавшего в 2015 г. в дальневосточный регион на заработки. Тридцатилетнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц с особой жестокостью, общеопасным способом).

Следствие и суд установили, что с мая 2016 г. злоумышленник работал трактористом в компании «Фирма «Жупаново» в Елизовском районе. В ночь с 22 на 23 августа прошлого года пьяный мужчина шумел и мешал всем спать в общежитии рыбозавода. В конце концов двое рабочих выгнали хулигана из помещения.

Тракториста это оскорбило, и он решил отомстить, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Убедившись, что все заснули, злоумышленник поджег газовым баллоном одежду в коридоре деревянного общежития и, удостоверившись, что пламя хорошо разгорелось, пошел спать к себе в балок, не приняв мер к спасению людей.

«Он точно знал, что в общежитии находится около 30 человек, и, несмотря на опьянение, осознавал, что в результате поджога могут погибнуть все рабочие, а не только те, с которыми у него произошел конфликт», - отметили в краевой прокуратуре.

В результате пожара один рабочий погиб на месте от отравления угарным газом, другой скончался от ожогов в больнице через четыре месяца. Еще двое получили ожоги различной степени тяжести.

В судебном заседании подсудимый не признал вину в убийстве коллег. Он заявил, что не осознавал последствия своих действий, не желал кого-либо убивать, а просто хотел слегка навредить обидчикам.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, особую тяжесть совершенного преступления, обвинение просило дать подсудимому 20 лет лишения свободы. Суд приговорил поджигателя к 19 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в том числе первых пяти лет в тюрьме. После отсидки злоумышленника ждет ограничение свободы сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

По данным СМИ, мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть. Из мест лишения свободы вышел в 2015 г.

Fishnews