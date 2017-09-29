Хочешь субсидию – готовься к проверкам

29 сентября 2017 года
В Магаданской области, по предварительным данным, освоено около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже цифры скорректируют с учетом вылова представителей КМНС и рыбоводов.
Минсельхоз предложил изменения, которые позволят засчитывать в объем переработки на объекте инвестиций – береговом заводе не только уловы, добытые по инвестквоте. Это даст возможность использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке.
28 сентября 2017 года
Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.
К 27 сентября отечественные пользователи освоили 3,71 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% выше уровня прошлого года. Прибавки наблюдаются по Северному и Каспийскому бассейнам, а также заграничным водам.
На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.
Правительство РФ должно разработать и утвердить программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного округа. При этом глава государства Владимир Путин поручил отразить в документе поддержку молодежи на рынке труда.
29 сентября 2017 года
Ученые из двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра – в сентябре проводили мониторинговые работы по осенней кете на Амуре. Цель исследований – получить объективные данные и подготовить рекомендации для сохранения и рационального использования ресурса.
В Магаданской области, по предварительным данным, освоено около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже цифры скорректируют с учетом вылова представителей КМНС и рыбоводов.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.
Минсельхоз предложил изменения, которые позволят засчитывать в объем переработки на объекте инвестиций – береговом заводе не только уловы, добытые по инвестквоте. Это даст возможность использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке.
ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к любительскому рыболовству. Рыбаками назвали себя 26% участников исследования, а среди способов лова наибольшей популярностью пользуются удочка и спиннинг.
Специалисты АзНИИРХ проводят учетную траловую съемку в Азовском море. В ходе первого, июльского, этапа из придонных рыб чаще всего отмечался бычок-кругляк. Также в трал попало много тюльки, хамсы и пиленгаса.
28 сентября 2017 года
Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.
К 27 сентября отечественные пользователи освоили 3,71 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% выше уровня прошлого года. Прибавки наблюдаются по Северному и Каспийскому бассейнам, а также заграничным водам.
Министр рыболовства и морских дел Индонезии Суси Пуджиастути заявила о планах по запрету экспорта мороженой рыбы и наращиванию внутренней переработки уловов в республике.
На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.