29 сентября 2017 года

Хочешь субсидию – готовься к проверкам

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий по инвестиционным кредитам, полученным в 2008 – 2013 гг. на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов.

Правительство утвердило новую редакцию Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на строительство и модернизацию промысловых судов сроком до 5 лет. Изменения внесены в постановление от 29 декабря 2010 г. № 1181.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в названии правил период получения кредита «в 2008 – 2013 годах» теперь заменен на формулировку «сроком до 5 лет». Указано, что субсидии предоставляются Росрыболовством в рамках подпрограммы «Модернизация и стимулирование» госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Право на получение субсидии по-прежнему имеют предприятия, заключившие в 2008 – 2013 гг. с российскими кредитными организациями кредитный договор, предусматривающий «получение кредита в размере, необходимом для реализации инвестиционного проекта на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, за исключением проектной документации». Возместить можно 2/3 затрат на уплату процентов по кредиту.

Субсидия предоставляется ежеквартально на основании соглашения, заключенного между Росрыболовством и заемщиком. Предусмотрено, в частности, согласие заемщика на проведение проверок по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Fishnews