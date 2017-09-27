Следователи нашли недоимку у мурманского рыбозавода

27 сентября 2017 года
Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.
В Камчатском крае житель Иркутска получил 19 лет лишения свободы за убийство двух работников рыбозавода. Пьяный мужчина поджег общежитие со спящими людьми.
25 сентября 2017 года
В Бурятии полицейские за пять дней задержали шестерых подозреваемых в незаконной добыче омуля. Изъято около 400 экземпляров ценной рыбы, промышленные сети и лодки с моторами.
22 сентября 2017 года
Мурманские депутаты предлагают закрепить за рыбаками-любителями право на реализацию добычи. Парламентарии считают, что это пойдет на пользу как жителям прибрежных сел, так и ассортименту магазинов.
21 сентября 2017 года
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
14 сентября 2017 года
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.
02 октября 2017 года
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Предлагается также сохранить выписку на бумаге в местах без интернета.
Правительство сохраняет планы по приватизации на ближайшие три года. В программу, напомним, включены и организации рыбной отрасли.
В столице Приморья состоялась 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана. Руководители ПИКЕС отметили, что мероприятие получилось насыщенным и весьма интересным.
В Амурской области в реку Зея выпустили 217 тыс. мальков сазана. Зарыбление проводилось в рамках компенсационных мероприятий, в работе участвовало около 50 предприятий региона.
29 сентября 2017 года
На выставке в Санкт-Петербурге «Русская рыбная фактория» впервые показала линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси). Два вида пресервов и рыба холодного копчения появятся в торговых сетях к середине октября.
По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.
В Австралии собираются реализовать проект по созданию самого большого предприятия для выращивания черной тигровой креветки. Производство должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью около 1,3 млрд долларов США.
Ученые из двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра – в сентябре проводили мониторинговые работы по осенней кете на Амуре. Цель исследований – получить объективные данные и подготовить рекомендации для сохранения и рационального использования ресурса.
В Магаданской области, по предварительным данным, освоено около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже цифры скорректируют с учетом вылова представителей КМНС и рыбоводов.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.