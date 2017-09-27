02 октября 2017 года

Следователи нашли недоимку у мурманского рыбозавода

Директора рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. По версии следствия, недоимка в 2011-2013 гг. составила 24 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере), сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мурманской области.

По версии правоохранителей, директор предприятия в период с 2011 по 2013 гг. внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Государству уже выплачено 14 млн рублей, следственные органы намерены добиться полного возмещения ущерба.

В следственном управлении обратили внимание, что добровольное погашение налоговой задолженности, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Fishnews