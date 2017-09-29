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Федерация рыболовного спорта Московской области использует пруд в деревне Первомайка Раменского района. Фото управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям

У федерации рыболовов Подмосковья возникли проблемы

Суд решил приостановить деятельность Федерации рыболовного спорта Московской области на 30 дней. Такое наказание назначено за нарушение ветеринарно-санитарных правил обращения с отходами.

В конце апреля специалисты территориального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Раменской горпрокуратуры проверили общественную организацию «Федерация рыболовного спорта Московской области» на соблюдение требований природоохранного и ветеринарного законодательства.

Федерация использует пруд в деревне Первомайка Раменского района. Инспекция обнаружила в воде мертвую рыбу, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора. Ведомство также указывает, что биологические отходы не предоставляются к осмотру ветеринарной службе, договор на ветеринарное обслуживание отсутствует.

Проверяющие составили протокол, материалы были направлены в Раменский горсуд. В сентябре решением суда федерацию привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов). Наказанием стало приостановление деятельности организации на 30 дней.

Fishnews

  • Федерация рыболовного спорта Московской области использует пруд в деревне Первомайка Раменского района. Фото управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям
  • Инспекция обнаружила в воде мертвую рыбу. Фото управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям
  • Инспекция обнаружила в воде мертвую рыбу. Фото управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям
  • Инспекция обнаружила в воде мертвую рыбу. Фото управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям
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