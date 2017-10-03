Рыба осваивает ТОРы и свободный порт

03 октября 2017 года
Для повышения конкуренции в сфере рыболовства ФАС рекомендует внедрять биржевые торги водными биоресурсами и развивать альтернативные формы розничной торговли рыбной продукцией.
02 октября 2017 года
Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.
В столице Приморья состоялась 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана. Руководители ПИКЕС отметили, что мероприятие получилось насыщенным и весьма интересным.
29 сентября 2017 года
По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.
28 сентября 2017 года
Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.
03 октября 2017 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами доработать законопроект об органической продукции и до 14 ноября внести его в правительство.
Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 241 тыс. тонн. Основу добычи составила горбуша Карагинской подзоны: ее уловы оказались вдвое больше первоначального прогноза.
Для повышения конкуренции в сфере рыболовства ФАС рекомендует внедрять биржевые торги водными биоресурсами и развивать альтернативные формы розничной торговли рыбной продукцией.
Правительство обновило правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. Для получения поддержки потребуется соглашение с Росрыболовством.
В Калифорнии завершилась 28-я сессия российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству. Одной из тем стал вопрос о целесообразности создания морских охраняемых районов в Антарктике.
Суд решил приостановить деятельность Федерации рыболовного спорта Московской области на 30 дней. Такое наказание назначено за нарушение ветеринарно-санитарных правил обращения с отходами.
В этом году Собский рыбоводный завод выпустил в Обь около 25 млн мальков сиговых пород. Промвозврат ожидается через семь-восемь лет.
02 октября 2017 года
Владивостокский филиал ЦСМС организовал практические семинары по использованию электронного промыслового журнала. На этих занятиях плавсостав получил всю необходимую информацию об ЭПЖ, отмечают в компании «Интеррыбфлот».
Из-за повышения солености в Керченском проливе Азовского моря расширяются площади мидийных поселений. Однако из-за интенсивного нелегального промысла в популяции мало средних и крупных моллюсков, отмечают ученые.
Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.