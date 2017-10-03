03 октября 2017 года

Рыба осваивает ТОРы и свободный порт

За неделю в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 16 заявок от желающих стать резидентами ТОР или свободного порта. Особые режимы инвесторы хотят использовать в том числе для проектов в рыбной отрасли.

С момента принятия федеральных законов о территориях опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) и свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 888 обращений от желающих воспользоваться особыми режимами. Заявленные инвестиции – 2,7 трлн рублей.

На минувшей неделе поступило 16 обращений: 11 заявок от желающих работать в свободном порте, 5 – на территориях опережающего развития «Камчатка» и «Надеждинская». Об этом Fishnews сообщили в пресс-центре Минвостокразвития.

Два инвестора выбрали ТОР «Камчатка» для реализации проектов в рыбной промышленности. Заявлено строительство на берегу Авачинской бухты современного рыбоперерабатывающего завода с использованием новых энергоэффективных технологий мощностью 30 тонн продукции глубокой переработки в сутки. Второй потенциальный резидент намерен открыть пресноводное форелеводческое хозяйство.

Сохраняется и интерес к использованию в отрасли возможностей свободного порта. По информации министерства, 887 млн рублей планирует вложить инвестор в реализацию проекта по производству мороженой скумбрии, а также рыбной муки и жира при переработке дальневосточной сардины (иваси).

Fishnews