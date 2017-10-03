03 октября 2017 года

Субсидии для берега – по новым правилам

Правительство обновило правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. Для получения поддержки потребуется соглашение с Росрыболовством.

В новой редакции изложены правила субсидирования затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбопродукции. Изменения внесены постановлением от 28 сентября 2017 г. № 1171. Поддержка, напомним, предусматривается из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям.

Теперь в тексте уточнили, что возмещение затрат осуществляется в рамках подпрограммы «Модернизация и стимулирование» госпрограммы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Субсидии по-прежнему будет предоставлять Росрыболовство. Как и ранее, кредитный договор должен быть заключен с российской кредитной организацией в 2008 – 2013 гг.

Поддержка будет оказываться на основании соглашения между федеральным агентством и заемщиком, сообщает корреспондент Fishnews. Такой договор должен предусматривать обязанность Росрыболовства и органов государственного финансового контроля по проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. Заемщик при этом дает согласие на такие проверки.

Если Росрыболовство и (или) органы государственного финансового контроля установят несоблюдение цели, условий и порядка субсидирования, а также недостижение показателей результативности предоставления субсидии, заемщику потребуется вернуть полученные средства. При этом нужно будет уплатить пени – 3% полученной субсидии.

В правилах появился подпункт о том, что претендент на субсидии не должен получать средства из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции. Предусмотрены и другие новые требования, например об иностранном участии.

Ранее, постановлением от 26 сентября 2017 г. № 1163, правительство изложило в новой редакции правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов.

Fishnews