03 октября 2017 года

Правительство выходит на борьбу с микробами-мутантами

Правительство утвердило стратегию по борьбе с устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам. Предусмотрено совершенствование контроля за оборотом препаратов, разработка альтернативных лекарств, просвещение населения.

Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г. утверждена распоряжением правительства от 25 сентября 2017 г. № 2045, сообщает корреспондент Fishnews.

В документе отмечено, что основные причины антимикробной резистентности (т. е. невосприимчивость к антимикробным препаратам) – нерациональное и бесконтрольное применение противомикробных препаратов, химических и биологических средств в здравоохранении, сельском хозяйстве, в том числе в аквакультуре, а также в пищевой промышленности. Указывается и недостаточная доступность средств диагностики устойчивости микробов к лекарствам в здравоохранении и ветеринарии. Кроме того, отмечается нарушение состава нормальной микробиоты человека или животных, загрязнение окружающей среды, также возникновение устойчивости связывают с использованием ГМО.

«Длительный период фактически бесконтрольного применения противомикробных препаратов в здравоохранении, ветеринарии и сельском хозяйстве привел к распространению форм микроорганизмов, в том числе возбудителей инфекционных заболеваний с генетическими особенностями, определяющими устойчивость к противомикробным препаратам, включая антибиотики, противотуберкулезные, противовирусные, противопаразитарные и противогрибковые препараты», - говорится в документе.

Стратегия предусматривает изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг ее распространения. Также планируется совершенствовать меры по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с сопротивляемостью к лекарствам.

Предполагается разрабатывать противомикробные препараты и альтернативные методы, технологии и средства профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний человека, животных и растений. Кроме того, планируется информировать население по вопросам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности.

Еще одно направление - обеспечение межведомственного взаимодействия и развитие международного сотрудничества в области предупреждения и ограничения антимикробной резистентности.

Fishnews