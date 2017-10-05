05 октября 2017 года

Александр Ткачев: Рыболовство для жителей страны - не просто экономика

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев приветствовал участников XII Международного конгресса рыбаков. Обращение зачитал замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.

Проведение конгресса рыбаков на Дальнем Востоке - далеко не случайность, ведь регион славится богатыми рыбными ресурсами, динамичным развитием отрасли, отмечено в приветствии министра.

Он подчеркнул, что рыбное хозяйство является одним из важнейших для нашей страны. «Для жителей страны рыболовство - это не просто экономика, это история и культура», - обратил внимание министр.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в приветствии отмечено, что рыбная промышленность показывает устойчивый рост, два года подряд увеличивается вылов на 6% в год. Во многом это стало возможным благодаря притоку инвестиций в отрасль, указал глава Минсельхоза. Он подчеркнул роль рыбохозяйственной науки. Активно, по словам министра, развивается аквакультура. Это точка роста и приоритет, сказано в приветственном слове.

Александр Ткачев пожелал конгрессу успешной работы.

В форуме принимают участие 14 зарубежных стран. Общая тема конгресса – «Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки». Информационный партнер мероприятия - медиахолдинг Fishnews.

Fishnews