09 октября 2017 года

Рыбалку в учебных целях регламентировали по-новому

Минсельхоз утвердил Порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Ранее этот вопрос регламентировался приказом Росрыболовства.

Порядок привели в соответствие с законом о рыболовстве. Уточняется, что документ регламентирует деятельность образовательных учреждений, научных организаций и организаций культуры. Предусматривается, что Росрыболовство осуществляет подготовку и принятие решения о предоставлении ВБР в пользование в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства от 15 октября 2008 г. № 765.

Как сообщает корреспондент Fishnews, квоту добычи Росрыболовство распределяет между пользователями по правилам, утвержденным постановлением от 26 ноября 2008 г. № 887. Рыболовство должно осуществляться на основании специальных учебных планов или планов культурно-просветительской деятельности. Такие планы должны согласовываться подведомственными Росрыболовству образовательными организациями или ВНИРО и утверждаться Росрыболовством. В Порядке оговорены возможности использования добытых водных биоресурсов, регламентирована отчетность.

Приказ Минсельхоза от 29 июня 2017 г. № 317 вступит в силу с 17 октября.

Fishnews