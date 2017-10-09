Рыбалку в учебных целях регламентировали по-новому

09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.
В перечень рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа внесли 20 новых РПУ общей площадью 11,8 тыс. га. Подобрать им пользователей планируется до конца года.
Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.
С понедельника в Казани начнет работу 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Представители двух стран определят национальные квоты на 2018 г. по треске, пикше и другим видам рыб и согласуют меры регулирования промысла.
06 октября 2017 года
По итогам этой неделе мы решили рассказать о самых интересных заявлениях Конгресса рыбаков, смене руководства в Приморье и предложениях по отсрочке электронной сертификации.
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все страны присоединиться к соглашению о мерах государства порта.
Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.
В перечень рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа внесли 20 новых РПУ общей площадью 11,8 тыс. га. Подобрать им пользователей планируется до конца года.
Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.
Чрезвычайный и полномочный посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир провела в Дальрыбвтузе лекцию об инновационных технологиях в рыбной промышленности республики.
С понедельника в Казани начнет работу 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Представители двух стран определят национальные квоты на 2018 г. по треске, пикше и другим видам рыб и согласуют меры регулирования промысла.
Новый глава Приморского края Андрей Тарасенко озвучил решения о первых кадровых изменениях. Денис Бочкарев, курировавший в качестве заместителя губернатора сельское, рыбное хозяйство, ветеринарию, вернется на прежнее место работы.
06 октября 2017 года
Круглый бассейн с огромными карпами и аквариумы для рыб поменьше привезли на выставку «Золотая осень» предприятия Ассоциации «Росрыбохоз». На объединенном стенде нашлось место и рыбным деликатесам, и новым объектам товарного рыбоводства.