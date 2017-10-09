09 октября 2017 года

СРНК утвердит тресковые квоты на 2018 год

С понедельника в Казани начнет работу 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Представители двух стран определят национальные квоты на 2018 г. по треске, пикше и другим видам рыб и согласуют меры регулирования промысла.

9 октября в Казани открывается 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). В повестке дня – утверждение общего допустимого улова трески, пикши, морского окуня и синекорого палтуса на 2018 г. и распределение ОДУ на национальные квоты России, Норвегии и третьих стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, участники сессии планируют согласовать технические меры регулирования промысла и единые переводные коэффициенты на рыбопродукцию. Кроме того, делегации обсудят программу совместных исследований морских биоресурсов и меры по контролю за промыслом в Баренцевом и Норвежском морях в 2018 г.

В рамках 47-й сессии СРНК ожидается подписание прединвестиционного соглашения между компаниями Noras Watertech (Норвегия) и «Инновационно-производственным технопарком «Идея» по проекту строительства в Татарстане завода по производству лососевых мощностью 3000 тонн в год.

Fishnews