09 октября 2017 года

ФАО призывает закрыть все порты мира для браконьеров

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все страны присоединиться к соглашению о мерах государства порта.

Жозе Грациану да Силва выступил на конференции «Наш океан», организованной Евросоюзом, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН. Глава ФАО отметил, что пока только 50 стран являются участниками соглашения, призванного лишить браконьеров «надежной гавани» и доступа на рынки сбыта.

Соглашение об обязательствах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла было принято под эгидой ФАО в 2009 г. после многолетних дипломатических усилий. Это первый обязательный международный договор, который нацелен на борьбу с незаконным рыбным промыслом. Документ вступил в силу в июне прошлого года.

Стороны соглашения обязаны ввести целый ряд мер в своих портах. Планируется выявлять браконьерство, не допускать разгрузки незаконных уловов и их попадания на рынки, а также способствовать открытому обмену информацией о судах-нарушителях.

Жозе Грациану да Силва заявил, что ФАО оказывает поддержку бедным странам в реализации соглашения. Генеральный директор организации объявил о намерении выделить 41,9 млн долларов на проекты по улучшению управления в секторе рыболовства и повышению благосостояния рыбаков, проживающих на побережье Средиземного и Черного морей.

«Здоровье океанов является жизненно важным условием успешной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - подчеркнул Жозе Грациану да Силва. Он добавил, что от морской экологии зависит жизнь многих беднейших общин, для которых рыболовство - основной источник дохода.

Fishnews