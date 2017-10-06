Индия хочет продавать больше рыбы в Россию

06 октября 2017 года
Круглый бассейн с огромными карпами и аквариумы для рыб поменьше привезли на выставку «Золотая осень» предприятия Ассоциации «Росрыбохоз». На объединенном стенде нашлось место и рыбным деликатесам, и новым объектам товарного рыбоводства.
С 9 по 13 октября в Москве пройдет международная выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш». Число участников увеличилось, дебютанты есть и в салоне «Рыбпромресурс».
05 октября 2017 года
На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков эксперты рассмотрели самые разные вопросы – от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ.
Россельхознадзор собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции, проинформировал рыбаков заместитель главы федеральной службы Константин Савенков.
Премьер Дмитрий Медведев продлил действие постановления об уничтожении продукции, которую нельзя ввозить в Россию в связи с эмбарго. Как и сам запрет на ввоз, такие меры будут применяться до конца 2018 г.
03 октября 2017 года
Обсуждение важных для отрасли тем – налоговых изменений, перехода на новый «сертификат здоровья» – начнется еще 4 октября, накануне официального открытия XII Международного конгресса рыбаков.
11 октября 2017 года
Суммарный вылов сайры и перспективных объектов промысла – сардины (иваси) и скумбрии на Дальнем Востоке приблизился к 30 тыс. тонн. К началу ноября, по прогнозам ученых, часть скоплений рыбы может мигрировать в японские воды.
С января по сентябрь предприятия Республики Карелия добыли 70,7 тыс. тонн водных биоресурсов. В северо-восточной части Атлантического океана регион полностью выбрал квоты путассу, скумбрии и окуня моря Ирмингера, на очереди - сельдь.
10 октября 2017 года
Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.
Изменения правил рыболовства для Дальневосточного, Азово-Черноморского и Восточно-Сибирского бассейна, устанавливающие суточные нормы добычи для любительской рыбалки, находятся «в высокой степени готовности», сообщили в Минсельхозе.
Судно АтлантНИРО «Атлантида» отправилось к западному побережью Африки. Специалисты России и Марокко будут изучать популяции пелагических рыб в водах королевства.
С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.
Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, призванного навести порядок в сфере неналоговых платежей.
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
Невельское отделение парусного спорта закрыло первый за 20 лет навигационный сезон. Возродить детский яхт-клуб помог фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.
Минпромторг планирует в 2018 г. разработать отечественный рефконтейнер для перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока и запустить серийное производство рефрижераторных вагонов.