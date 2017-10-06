11 октября 2017 года

Индия хочет продавать больше рыбы в Россию

Индийские предприниматели заинтересованы в увеличении поставок в РФ рыбы и морепродуктов, сообщил представитель посольства республики. Россельхознадзор отметил необходимость актуализировать реестр предприятий-экспортеров.

Помощник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский провел встречу с вновь назначенным советником посольства Индии в РФ Инбасекаром Сунарамурти. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней торговли животноводческой и растениеводческой продукцией.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства, индийская сторона хочет увеличить поставки в Россию рыбы и морепродуктов. Россельхознадзор обратил внимание на необходимость актуализации реестра предприятий, имеющих право экспорта в РФ. Было отмечено отсутствие торговой активности в течение длительного времени.

В свою очередь, российское ведомство сообщило о готовности отечественных экспортеров наладить поставки в республику разнообразной, высококачественной и безопасной животноводческой продукции. С этой целью Россельхознадзор попросил оказать содействие в получении ветеринарно-санитарных требований на ввоз свежей и готовой рыбы и морепродуктов.

Для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества индийская сторона пригласила Россельхознадзор принять участие в международной выставке India Food Forum, которая пройдет в Мумбаи во второй половине января.

Fishnews