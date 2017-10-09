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Резиновую лодку полицейских таранили катером. Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО

Рыбоохранный рейд в Приморье едва не закончился трагедией

В Хасанском районе Приморского края задержаны двое человек за нападение на полицейских во время операции «Путина». Сообщается, что возмутившиеся запретом на лов рыбы пьяные злоумышленники таранили катером лодку правоохранителей.

При патрулировании устья реки Нарва в Хасанском районе транспортные полицейские обнаружили на берегу группу из 15 человек в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка высадились и разъяснили отдыхающим, что вылов рыбы в этом районе запрещен.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, нарушители стали угрожать правоохранителям физической расправой, мешая им вернуться к лодке и пытаясь завладеть табельным оружием. Полицейские предупредили злоумышленников о незаконности таких действий и сделали два предупредительных выстрела в воздух.

Когда стражи порядка отчалили, к их резиновой лодке на большой скорости подплыл катер с двумя пьяными мужчинами. Они с угрозами протаранили навесной мотор.

Правоохранители на веслах пошли к берегу, однако преследование продолжилось, лодку несколько раз таранили, пытаясь перевернуть, говорится в пресс-релизе. Сотрудники полиции вновь произвели два предупредительных выстрела в воздух и совместно с подоспевшей береговой группой задержали нападавших.

Подозреваемых заключили под стражу. По местам жительства злоумышленников проведены обыски, изъяты орудия незаконного лова, сообщили в управлении.

Двое полицейских получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас жизни пострадавших правоохранителей ничего не угрожает.

Fishnews
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