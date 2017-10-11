11 октября 2017 года

Шестиметровая косатка украсит Магадан

В Магадане появится арт-объект в виде шестиметровой косатки. Скульптуру установят в сквере Морском возле Нагаевской бухты, куда заходят эти животные.

К работе уже приступил магаданский художник Юрий Руденко, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития. Косатку планируется изготовить из черного камня, а белые пятна – из листов нержавейки.

«Мне предложили выбрать характерное для нашей территории животное. Косатки заходят в бухты Нагаева и Гертнера. На этом месте будет великолепно смотреться шестиметровая композиция. Животных именно таких размеров видели в магаданских прибрежных водах. Косатка будет установлена на камне в виде волны», - рассказал художник. Он уверен, что все захотят сфотографироваться с композицией на фоне зубчатого гребня Каменный венец и бухты Нагаева.

Установка арт-объекта запланирована на следующее лето. Сейчас обсуждаются варианты оформления прилежащей территории.

Fishnews