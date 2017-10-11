Шестиметровая косатка украсит Магадан

11 октября 2017 года
Изменения закона об аквакультуре предусматривают наделение предприятий, работавших в режиме искусственного воспроизводства лососевых, рыбоводными участками без торгов.
В Хасанском районе Приморского края задержаны двое человек за нападение на полицейских во время операции «Путина». Сообщается, что возмутившиеся запретом на лов рыбы пьяные злоумышленники таранили катером лодку правоохранителей.
Суммарный вылов сайры и перспективных объектов промысла – сардины (иваси) и скумбрии на Дальнем Востоке приблизился к 30 тыс. тонн. К началу ноября, по прогнозам ученых, часть скоплений рыбы может мигрировать в японские воды.
Индийские предприниматели заинтересованы в увеличении поставок в РФ рыбы и морепродуктов, сообщил представитель посольства республики. Россельхознадзор отметил необходимость актуализировать реестр предприятий-экспортеров.
С января по сентябрь предприятия Республики Карелия добыли 70,7 тыс. тонн водных биоресурсов. В северо-восточной части Атлантического океана регион полностью выбрал квоты путассу, скумбрии и окуня моря Ирмингера, на очереди - сельдь.
10 октября 2017 года
Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.
Изменения правил рыболовства для Дальневосточного, Азово-Черноморского и Восточно-Сибирского бассейна, устанавливающие суточные нормы добычи для любительской рыбалки, находятся «в высокой степени готовности», сообщили в Минсельхозе.
Судно АтлантНИРО «Атлантида» отправилось к западному побережью Африки. Специалисты России и Марокко будут изучать популяции пелагических рыб в водах королевства.
С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.
Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, призванного навести порядок в сфере неналоговых платежей.